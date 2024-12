Botafogo x Pachuca terá transmissão em General Severiano

General Severiano vai ferver na próxima quarta-feira (11). Afinal, a sede alvinegra terá a transmissão de Botafogo x Pachuca (MEX), pela Copa Intercontinental, no evento “Mundial em General”, que terá também a taça da Conmebol Libertadores exposta para os torcedores. Ou seja, é a chance de tirar a tão sonhada foto ao lado do troféu. Os ingressos são limitados (leia mais abaixo).

A bola rola para Botafogo x Pachuca às 14h, mas o evento em General Severiano começa mais cedo, às 11h. A programação inclui roda de samba, DJs e presença da Botafogo Samba Clube.

Casa do Botafogo e ponto de encontro dos alvinegros, General Severiano foi palco de grandes festas da torcida na conquista da Libertadores. Desta vez, o evento será realizado no pátio em frente ao Ginásio Oscar Zelaya, com cobertura e conforto para os alvinegros. Haverá venda de bebidas e comidas no local.

Mundial em General – Botafogo x Pachuca

Data: quarta-feira

Horário: a partir das 11h

Local: General Severiano – Avenida Venceslau Brás, 72 – Botafogo

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/mundial-em-general-severiano-taca-libertadores-ao-vivo-sede-botafogo-zona-sul-rj/2763912

