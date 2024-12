Lateral do Chelsea falha e toma decisão inusitada depois de jogo

Cucurella jogou no lixo as chuteiras que o fez escorregar e gerou os dois gols do Tottenham em clássico londrino - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)

Marc Cucurella, lateral do Chelsea, quase foi vilão em compromisso do Chelsea, no último domingo (8). Afinal, o jogador espanhol foi protagonista em dois lances no clássico londrino com o Tottenham. Ele escorregou em duas jogadas que originaram dois gols do adversário no começo da partida. Os Blues cresceram de rendimento e conseguiram uma vitória de virada por 4 a 3.

Aos cinco minutos, Cucurella estava com a posse de bola, mas a perdeu. Posteriormente, acarretou no gol de Solanke. Seis minutos depois, em mais um momento em que faltou sorte, foi a vez de Kulusevski marcar e deixar os donos da casa em vantagem ainda maior. Após isso, o lateral-esquerdo saiu de campo para trocar as chuteiras. Mesmo com os erros, o espanhol não se abateu e ainda na primeira etapa, ele se redimiu ao dar assistência para Jadon Sancho diminuir a desvantagem do Chelsea

Até que a evolução dos Blues, principalmente no segundo tempo, com três gols marcados, salvou Cucurella de ficar com o peso de uma possível derrota. Cole Palmer marcou dois gols de pênalti e Enzo Fernández fechou o triunfo. O técnico Maresca decidiu substituir o atleta espanhol aos 45 minutos da etapa complementar.

Cucurella se desculpa com a torcida do Chelsea

Após a partida, o jogador se manifestou em suas redes sociais para se desculpar com a torcida do Chelsea pelos erros na defesa. Além disso, ele postou uma foto em que mostrou as chuteiras que usou no começo jogadas no lixo.

“Quase nos escapou. Mas estamos orgulhosos do esforço incrível da equipe para mudar as coisas. Londres é azul!”, registrou em sua conta no Instagram.

Com a vitória, o Chelsea fica na segunda colocação, atrás somente do Liverpool, com quatro pontos a menos. No entanto, os Reds contam com um jogo a menos na Premier League.

