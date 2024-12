Atacante da Premier League pode paralisar a carreira por até um ano

O atacante Michail Antônio, do West Ham, e que disputa a Premier League, talvez precise paralisar a sua carreira por até um ano. Afinal, ele foi vítima de um grave acidente com o seu carro, que ficou totalmente destruído após uma batida, no último final de semana. Deste modo, ele foi levado com urgência para o hospital.

Assim, ele precisou passar por um procedimento cirúrgico após sofrer uma fratura em uma das pernas. De acordo com informações do portal inglês “TalkSport”, a sua situação de saúde é estável. Os médicos responsáveis pelo seu tratamento indicaram que Antônio vai precisar passar por um extenso período de recuperação pela gravidade do incidente. A propósito, ainda será necessário realizar uma análise se o atacante terá condições de retornar ao futebol.

Atacante da Premier League ficou inconsciente

Além disso, o resgate do jogador foi trabalhoso, pois demorou por volta de 45 minutos para ser concluído. O atleta, que é o maior artilheiro da história do West Ham na Premier League, com 68 gols, chocou o seu veículo na região de Epping Forest, nos arredores de Londres. O atacante que joga a Premier League até chegou a perder a consciência depois da batida.

Antônio recuperou-a somente durante o resgate, mas não sabia onde estava, nem mesmo qual veículo dirigia, segundo informação do veículo britânico “The Sun”. Coincidentemente ao momento que o incidente passou a ganhar notoriedade na mídia, Antônio passou a receber mensagens de apoio. Assim como desejos de rápida recuperação.

Desde torcedores do West Ham até alguns lendários ex-jogadores do futebol inglês, como Gary Lineker, e que no atual cenário trabalha como comentarista. Os Hammers (os martelos na tradução para o português) também se manifestaram e agradeceram o suporte ao seu atleta. Bem como exaltou o trabalho de resgate eficaz e rápido. O clube que disputa a Premier League também apontou que vai detalhar o processo de recuperação do atleta assim que possível.

“Todos no clube desejam a Michail uma rápida recuperação e desejam expressar sua sincera gratidão à família do futebol em geral pelo apoio esmagador demonstrado desde as notícias de ontem, além de estender um sincero agradecimento aos serviços de emergência e socorristas que atenderam Michail imediatamente após o incidente, e a equipe médica que continua a ajudá-lo em sua recuperação. O clube fornecerá mais atualizações quando apropriado”, frisou o West Ham.

