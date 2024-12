Eleições do Flamengo: pleito transcorre em clima tranquilo

Os três candidatos à presidência, Luiz Eduardo Baptista (BAP), Maurício Gomes de Mattos e Rodrigo Dunshee já votaram. Aliás, o atual presidente, Rodolfo Landim, cujo mandato acaba no próximo dia 31, também já votou.

Até o momento, o único atrito aconteceu entre os membros da chapa de Dunshee e de Bap. De acordo com o “ge”, o grupo do atual presidente do Conselho de Administração acusou a situação de usar o sistema do clube para identificar quem já havia votado ou estaria na lista. Hipótese descartada após apuração.

Por volta das 15h40, Evaristo de Macedo, um dos maiores ídolos do Flamengo, passou na sede para deixar seu voto e afirmou: “Estamos de passagem no Flamengo, mas o Flamengo é eterno”.

Outros nomes como Nunes, Leandro, Márcio Braga, Maestro Júnior e Raul Plassmann, também estiveram na Gávea para votar. Até o momento, mais de 2 mil eleitores foram às urnas. São 5.887 sócios aptos a votar.

Essa é a primeira vez que a votação acontece por meio de urnas eletrônicas, com o acompanhamento do Ministério Público do Rio de Janeiro. Porém, a urna 11, para sócios sem o CPF, o voto é por meio de um papel impresso.

Parcial eleições Flamengo

Por volta das 16h30, a nova parcial de boca de urna da eleição presidencial do Flamengo, contabilizando 2064 votos e divulgada inicialmente por Venê Casagrande, manteve Luiz Eduardo Baptista com vantagem na liderança.

— Luiz Eduardo Baptista: 851 votos

— Rodrigo Dunshee: 599 votos

— Maurício Gomes de Mattos: 160 votos

— Não declarados: 454 votos

