Cruzeiro decide manter Fernando Diniz no comando da equipe

Fernando Diniz segue no comando técnico do Cruzeiro - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

A diretoria do Cruzeiro reuniu-se com o técnico Fernando Diniz, na manhã desta segunda-feira (9), e decidiu dar continuidade ao trabalho do treinador.

Após a polêmica entrevista, na qual acusou a diretoria de falta de respeito, a situação foi resolvida por meio de um diálogo entre Pedrinho, dono da SAF, Alexandre Mattos e Diniz.

O desempenho de Fernando Diniz à frente do Cruzeiro é considerado abaixo do esperado. Até o momento, são três vitórias, seis empates e seis derrotas. Ele terminou o Campeonato Brasileiro fora da zona de classificação para a Copa Libertadores e foi vice-campeão da Copa Sul-Americana.

Agora, Diniz seguirá, ao lado de Alexandre Mattos, com o planejamento do Cruzeiro para 2025. Vale lembrar que, na próxima temporada, a Raposa disputará o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil, o Brasileirão e a Sul-Americana.

Entrevista bombástica de Diniz no Cruzeiro

O técnico Fernando Diniz soltou o verbo na entrevista coletiva após a vitória do Cruzeiro sobre o Juventude por 1 a 0, neste domingo (8), pela última rodada do Brasileirão.

“Me sinto extremamente desrespeitado porque estou sabendo pela imprensa. Sabem mais do que vai acontecer comigo do que eu mesmo. É um desrespeito muito grande porque eu tive inúmeras propostas e vim para o Cruzeiro. Não teve clareza. Teve uma conversa de muro, mas não sou tonto. Não me arrependo de ter vindo porque vim de coração aberto para fazer trabalho justo e honesto”, disse.

