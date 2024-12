Renato chora em despedida do Grêmio: ‘Decisão certa para o momento’

Renato Gaúcho falou pela primeira vez após ter sua saída confirmada do comando do Grêmio, após reunião com o presidente Alberto Guerra no início da tarde desta segunda-feira (9). Em vídeo nas redes sociais, o técnico chorou e disse que é a melhor decisão para o atual momento do Imortal.

Após encontro no hotel onde mora, o ídolo gremista foi ao CT Luiz Carvalho para um almoço com os funcionários. O local serviu também para a sua despedida do Grêmio. Renato agradeceu aos dirigentes e torcedores, citando também a organizada Geral. Em seguida, valorizou os jogadores.

“Queria agradecer a todos de coração pela força, pelo apoio e carinho de sempre, em especial para a Geral do Grêmio que sempre esteve com o grupo, com o clube nos momentos mais difíceis. Agradecer ao presidente Alberto Guerra, por todo apoio que me deu neste tempo todo. Um presidente, como os outros, que sempre teve linha direta comigo. Agradecer à diretoria do Grêmio sempre presente e nos apoiando. E não poderia deixar de falar do meu grupo, excepcional, que nos momentos mais difíceis sempre estiveram juntos”, disse Renato, que prosseguiu:

“Não tivemos um problema sequer. Fico lisonjeado quanto a isso. Agradecer todos os funcionários do clube, é difícil para mim, porque estar à frente de um grande clube, com uma grande torcida, tenho amizade muito grande com os jogadores, funcionários, diretoria, de repente tem que dar um tempo, conversei com várias pessoas e acho que foi a decisão certa para o momento. Sei que as portas sempre ficarão abertas. Não sou perfeito, tenho meus defeitos, mas sempre vesti a camisa do clube, sempre procurei defender a instituição, mesmo não agradando a todos.

É o fim da quarta passagem de Renato pelo Grêmio

Renato voltou a elogiar funcionários, diretores e o presidente do Imortal.

“Mas meu muito obrigado a todos, presidente, diretoria, funcionários e ao grupo. Sempre honraram a camisa do Grêmio, não tive um problema com ninguém. Vou embora com a consciência tranquila, procurei fazer sempre o melhor para o clube, sempre. Sempre. Não posso agradar a todos, mas sempre vesti a camisa. Fica aqui meu registro, assumo toda responsabilidade de qualquer incidente, toda responsabilidade é minha. De mais ninguém. Torcedor, muito obrigado por tudo. Feliz natal, feliz ano novo, estarão sempre no meu coração”.

Esta foi a quarta passagem de Renato Gaúcho à frente do Grêmio. Foram dois anos e três meses, com 141 jogos, 70 vitórias, 31 empates e 40 derrotas, com um aproveitamento de 57%. Neste período, foi bicampeão gaúcho e ficou com o vice-campeonato do Brasileiro de 2023.

Neste ano, contudo, caiu nos pênaltis nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil. No Brasileirão, conviveu com a parte inferior da tabela e se livrou do rebaixamento com duas rodadas de antecedência.

