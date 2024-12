Ele fica! Yuri Alberto confirma permanência no Corinthians

Yuri Alberto foi o artilheiro do Brasil em 2024 e seguirá no Timão no ano que vem - (crédito: Foto: Divulgação/Corinthians)

Acabou o mistério! Yuri Alberto seguirá no Corinthians para a temporada de 2025. E ninguém melhor que o próprio artilheiro do Brasileirão para confirmar a notícia. A revelação foi feita no começo da tarde desta segunda-feira (09), durante o prêmio Mesa Redonda, da TV Gazeta.

Na premiação, o atacante foi selecionado para à seleçao do Brasileirão e também recebeu o troféu de artilheiro do torneio. Ao ser questionado sobre sua permanência no Corinthians, cravou de maneira simples e direta: “sim”. Antes disso, falou sobre sua reabilitação na temporada.

“Independente da dificuldade que eu pensei, vários jogadores passaram por bem menos e jogaram a toalha. Eu quase fui um deles. Graças à minha família, ao meu staff, meus companheiros e a Deus eu não joguei a toalha. Estou aqui hoje para premiar ainda mais a minha temporada”, afirmou.

Além de ser o artilheiro do Brasileirão, com 14 gols, Yuri também foi o jogador que mais marcou em 2024, 31 gols. Seu contrato com o Corinthians vai até 2027 e o atacante já esteve no radar de algumas equipes europeias.

Fabinho confiante na permanência

Mais cedo, em entrevista coletiva, o diretor de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, havia comentado sobre o trabalho para que Yuri permanecesse no Timão. O dirigente entende que o jogador precisa sonhar alto, mas ressalta que o atacante também deseja conquistar títulos pelo clube.

“Quando eu jogava, também tinha o sonho de jogar na Europa. É um sonho importante, mostra a grandeza do jogador. Um jogador do Corinthians precisa ter sonhos altos. Mas antes de saída, pensamos que é importante o jogador ganhar títulos, ficar marcado positivamente na história. O Yuri pensa nisso. Ele é profissional, está aberto a receber propostas, e nós estamos focados na permanência dele. Até agora não houve proposta oficial, estaremos prontos para conversar em qualquer circunstância que for. Da mesma forma que o Yuri tem o sonho de jogar na Europa, ele também tem o sonho de ganhar títulos no Corinthians”, destacou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.