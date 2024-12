Ex-Santos é acusado de ‘calote’ em moradia no Chile

O meio-campista argentino Emiliano Vecchio, ex-Santos, vive uma situação complexa no Chile. Entretanto, que em nada possui ligação com suas apresentações pela Unión Española, clube que ele defende desde o início do ano. Ao todo, ele angaria 23 partidas com seis gols e seis assistências.

Isso porque o atleta de 36 anos é acusado de não arcar com uma considerável dívida de aluguel referente a sua residência no país andino. As informações dão conta de que o montante do débito seria equivalente a 44 mil dólares. Na cotação de momento, R$ 266,7 mil.

De acordo com Vecchio, essa dívida só existe por conta de uma promessa não cumprida por parte do clube chileno em arcar com essa despesa. Além disso, o argentino afirma que seu desejo é de sair do clube em razão de tal problema ser apenas um entre outras supostas promessas quebradas desde que foi contratado.

Quebra de confiança

“Estou indo embora. Passei por um momento muito ruim. Eles (Unión Española) não organizaram a documentação, não abriram uma conta bancária para mim, não me deram o que me prometeram…. Prometeram um carro para me locomover, não me deram; pagar meu aluguel, não pagaram”, disse o experiente jogador para o portal da emissora argentina ‘TyC Sports’.

“Nesse sentido, foi um ano horrível, passei por momentos terríveis. Eles não me pagaram, estavam me devendo dinheiro. Um desastre. Eles não me pagaram o aluguel. Além disso, eu não tenho uma conta (no banco). Tudo foi uma loucura”, acrescentou.

Oficialmente, a representação hispana não deve se pronunciar sobre o caso. Todavia, procurado pela mídia argentina, o Unión assegura que não fez tais promessas para o nome de passagem pelo Santos entre 2018 e 2020.

