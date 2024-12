Presidente do Santos dá detalhes sobre conversas com Luís Castro

Marcelo Teixeira deixou as portas abertas para Luís Castro comandar o Santos no futuro - (crédito: Fotos: Divulgação/Al-Nassr e Divulgação/Santos)

O Santos ainda não anunciou um treinador para 2025. Em meio a especulações e propostas, alguns nomes já surgiram. O primeiro que apareceu, logo após o término da Série B, foi o do português Luís Castro. Entretanto, as negociações não deram certo e a vinda do ex-técnico do Botafogo para o Alvinegro não aconteceu.

O presidente do Peixe, Marcelo Teixeira, esclareceu que o negócio foi encerrado por conta de prazos. Por um lado, um clube queria adiantar o planejamento para 2025 e precisava de uma resposta até o dia 03 de dezembro. Por outro, o treinador pediu mais uns dias por questões pessoais. Sem respostas, o Peixe encerrou a negociação com o português.

“Ele condicionou que havia necessidade de aguardar uma data, também estava resolvendo questões profissionais e gostaria de ter essa espera. O Santos não podia esperar. Nós esperamos até o limite, demos um prazo a ele e os seus representantes. A partir daquele limite nos sentimos praticamente livres e desimpedidos para fazer outra negociação”, declarou em entrevista à Rádio Bandeirantes.

Porém, não ficaram mágoas pelo negócio não dar certo. Pelo contrário, Teixeira classificou a negociação como de alto nível, disse que a acertar questões contratuais com Castro por telefone e deixou as portas abertas para o português no futuro.

“Luís Castro foi muito gentil, atencioso e profissional. Adiantamos bem, avançamos nas questões contratuais e financeiras. Conversamos por telefone por quase 20 minutos com o Luís Castro. Nessa conversa, tentando fazer com que ele pudesse antecipar o prazo e ele explicando que não tinha condições. Eu entendi isso, ele também entendeu a nossa posição de colocarmos em prática o planejamento. Foi em alto nível essa negociação e conversa. Portas abertas, com certeza, para o técnico português”, ressaltou.

