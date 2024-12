Gabigol esconde futuro após fim de ciclo no Flamengo: ???Nada assinado com ninguém???

O atacante Gabigol se despediu do Flamengo no último domingo (8), marcando um gol no empate contra o Vitória, no Maracanã, no encerramento do Campeonato Brasileiro. Agora de férias, o jogador afirmou não ter contrato assinado com nenhum clube.

Gabigol, aliás, evitou comentar sobre possíveis acertos com o Cruzeiro ou o Santos, equipes que especulam sua contratação desde que ele anunciou, em novembro, após a final da Copa do Brasil conquistada pelo Rubro-Negro, que não permaneceria no Flamengo para 2025.

“Eu não tenho nada assinado com ninguém. Não tenho nada certo. Depois de hoje, minha última agenda, amanhã vou começar a pensar nisso, estudar o que vou fazer, se vou para fora ou se fico no Brasil. Quero ir para algum lugar onde possa ser campeão”, declarou Gabigol.

“Minha carreira toda foi feita no Brasil, e não me arrependo. É melhor ficar aqui e brigar para ser campeão do que ser 10º na Inglaterra. Quero ir para ser campeão”, afirmou o jogador em entrevista ao canal do YouTube Podpah.

Todavia, desde 2019 no Flamengo, Gabigol conquistou inúmeros títulos. No entanto, sentiu-se desvalorizado pela diretoria rubro-negra e encerra, ao final deste ano, sua trajetória no clube carioca.

