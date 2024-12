Oposição vence e Bap é eleito presidente do Flamengo

Bap é eleito com votação expressiva: 1731 votos contra 1.166 de Dunsheee, candidato do atual presidente Landim - (crédito: Foto: Reprodução)

O Flamengo já conhece seu novo presidente para o próximo triênio (2025-2027). Luiz Eduardo Baptista, o Bap, da Chapa da Raça, Amor e Gestão (oposição), foi eleito, larga vantagem, e é o novo mandatário do clube. A votação aconteceu, nesta segunda-feira (9), no ginásio Hélio Maurício, na Gávea.

Candidato da situação, Luiz Eduardo Baptista, teve 1731 votos, contra 1.166 de Rodrigo Dunsheee e 363 de Maurício Gomes de Mattos ficou em terceiro. Além disso, a votação no Flamengo atingiu recorde histórico de votantes. Foram 3.272 votos (Cinco em branco e sete nulos). Assim, fora 3,272, um recorde.

Raio X de Bap

Bap, de 64 anos, tem em sua chapa como vice presidente o advogado Flávio Willeman, que foi vice-presidente jurídico durante os dois mandatos de Eduardo Bandeira de Mello. Além disso, o candidato da oposição conquistou o importante apoio do maior ídolo do clube, Zico. Ainda sobre nomes importantes na politica do clube, declararam voto no candidato os ex-presidentes Hélio Ferraz e Kléber Leite.

Por fim, vale destacar que o candidato Luiz Eduardo Batista afirmou, durante a campanha, ser completamente contrário a criação de SAF no Flamengo. A.chapa de Bap conta ainda com os ex-dirigentes Rodrigo Tostes, Claudio Pracownik, Ricardo Lomba e Antônio Tabet.

Bap. de 64 anos, tem em sua chapa como vice presidente o advogado Flávio Willeman, que foi vice-presidente jurídico durante os dois mandatos de Eduardo Bandeira de Mello. Além disso, o candidato da oposição conquistou o importante apoio do maior ídolo do clube, Zico. Ainda sobre nomes importantes na politica do clube, declararam voto no candidato os ex-presidentes Hélio Ferraz e Kléber Leite.

Por fim, vale destacar que o candidato Luiz Eduardo Batista afirmou, durante a campanha, ser completamente contrário a criação de SAF no Flamengo. A.chapa de Bap conta ainda com os ex-dirigentes Rodrigo Tostes, Claudio Pracownik, Ricardo Lomba e Antônio Tabet.

Urna 1

Bap- 211 votos

Dunshee – 135

Maurício – 43 votos

Urna 2

Bap- 231 votos

Dunshee – 138

Maurício – 42 votos

Urna 3

Bap- 190 votos

Dunshee – 117 votos

Maurício -37 votos

Urna 4

Bap- 153 votos

Dunshee – 77 votos

Maurício – 30 votos

Urna 5

Bap- 126 votos

Dunshee – 124 votos

Maurício – 31 votos

Urna 6

Bap- 182 votos

Dunshee – 100 votos

Maurício – 26 votos

Urna 7

Bap- 187 votos

Dunshee – 132 votos

Maurício – 42 votos

Urna 8

Bap- 129 votos

Dunshee – 99 votos

Maurício – 24 votos

Urna 9

Bap- 206 votos

Dunshee – 111 votos

Maurício – 53 votos

Urna 10

Bap- 112 votos

Dunshee – 33

Maurício – 128 votos

Urna 11

Bap- 4 votos

Dunshee – 5 voto

Maurício – 1 voto

Quando o clima esquentou

O único momento de tensão durante o pleito foi uma discussão entre membros da chapa de Dunshee e de Bap ainda pela manhã desta segunda-feira. O grupo do atual presidente do Conselho de Administração acusou a situação de usar o sistema do clube para identificar quem já havia votado ou estaria na lista. Foi feita uma apuração, e a hipótese foi descartada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.