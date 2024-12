Luiz Eduardo Baptista assumirá a presidência do Flamengo pelos próximos três anos (2025 a 2027). O candidato venceu a eleição que aconteceu nesta segunda-feira (9), no ginásio Hélio Maurício, na Gávea, com 1.731 votos. O empresário derrotou Dunshee e Maurício Gomes de Mattos.

Após a confirmação da vitória nas urnas, Bap falou pela primeira vez como o novo presidente do Rubro-Negro. Posteriormente, foi perguntado sobre a situação do atual treinador da equipe, Filipe Luís, e garantiu a permanência do técnico para a próxima temporada.