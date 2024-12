Site comete gafe e chama casa do Botafogo de Estádio Milton Cunha

O Estádio Nilton Santos virou praticamente uma Marquês de Sapucaí na noite do último domingo (8). A torcida do Botafogo promoveu seu Carnaval após a conquista do tricampeonato do Brasileirão, com a vitória sobre o São Paulo por 2 a 1, pela última rodada. Mas a lembrança pelo tríduo momesco aconteceu de outra forma também. Tudo porque o site “gshow”, em uma nota sobre as celebridades que estavam no Colosso do Subúrbio, chamou a casa do Glorioso de Estádio Milton Cunha.

Totêmico e faraônico, o ex-carnavalesco e comentarista da Rede Globo se divertiu com a gafe. Em uma rede social, ele descreveu como gostaria de ver o estádio com seu nome.

“Misericórdia. Quero cadeiras em Fúcsia! Telhado em laranja do Deserto do Mojave (nos Estados Unidos). Penso em gramado verde cítrico. Ui”, indicou Cunha.

Os internautas também foram à forra e cobraram que algum estádio do país seja batizado com o nome de Milton Cunha.

“O Brasil merece um estádio babilônico. Vamos iniciar uma campanha. Eu sou a favor da construção do Estádio Milton Cunha”, pediu o jornalista Leonardo Bruno, autor de vários livros de Carnaval e samba.

