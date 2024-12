Roberto Assaf: Bap, o novo comandante do Flamengo

Bap vence de lavada a eleição do Flamengo e será o presidente para o triênio 2025/2027 - (crédito: Foto: Divulgação)

A realidade presente nos últimos dois anos fez diferença no momento da eleição desta segunda-feira, 9/12, no Flamengo. Orçamento e Centro de Treinamento de Europa, torcida imensa e fanática, elenco e Comissão Técnica milionários. Todos muito bem remunerados, e recebem em dia. Mas todos infelizes e inversamente proporcionais ao número de títulos que o clube conquistou – notadamente no futebol – nos últimos dois anos.

Reverter tal situação é o maior desafio para o triênio 2025-26-27. É a tarefa de Luiz Eduardo Baptista, escolhido presidente do Flamengo com 565 votos de diferença para Luiz Rodolfo Landim Machado, no total de 3.272 rubro-negros que compareceram à Gávea.

Para tal, é trabalho de BAP também, é claro, manter a estrutura econômica que arrancou o Flamengo da lama, construída e alimentada pelas duas administrações anteriores, e dar um fim ao eterno amadorismo ainda presente no clube, apesar do dinheiro. “Real Madrid, pode esperar, a tua hora vai chegar!”. Que coisas – coisas mesmo – deste tipo não se repitam.

É provável que a derrota da situação também seja conseqüência da certeza que o grupo que dirigiu o clube entre 2019 e 2024 tinha da vitória. Assim como o pessoal de Landim não havia percebido com atenção que os adversários haviam crescido, como mostrou o Botafogo neste ano.

Cravar o que BAP vai fazer, por ora, é impossível, mas após dois meses já teremos a idéia de como o novo presidente pretende trabalhar.

