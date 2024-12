Athletic se arrepende, renova com técnico e brinca: ‘Foi mal, tava doidão’

Dias após anunciar que o treinador Roger Silva não continuaria no comando do Athletic em 2025, o clube do interior de Minas Gerais voltou atrás e renovou o contrato com o técnico de 39 anos. E de forma extremamente humorada (leia mais abaixo). O Esquadrão, agora, se prepara para disputar pela primeira vez a Série B do Campeonato Brasileiro na próxima temporada.

Em suas redes sociais, o Athletic informou que “entrou em acordo” com Roger Silva para a sequência no cargo. Antes da renovação, o clube chegou a considerar outros nomes, como Lisca, ex-América, mas as negociações não avançaram.

O que chamou atenção foi a maneira descontraída como o clube tratou a situação. Em uma postagem, o Athletic brincou:

“Foi mal, tava doidão”, ao comentar a decisão de recontratar Roger Silva.

ROGER FICA NO ESQUADRÃO DE AÇO ???????? Roger Silva e Athletic Club entraram em acordo e o profissional segue no clube para 2025. Roger é o técnico da conquista recente mais importante do Athletic Club: o acesso para o Campeonato Brasileiro Série B. Além disso, é bicampeão Mineiro… pic.twitter.com/rF5vpsRLkt — Athletic Club SAF (@athleticclubmg) December 8, 2024

Afinal, logo após a brincadeira, o clube publicou uma mensagem oficial confirmando a continuidade do treinador.

“Roger fica no Esquadrão de Aço. Ele e Athletic entraram em acordo, e o profissional segue no clube para 2025. Roger é o técnico da conquista mais importante da história do Athletic: o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Além disso, é bicampeão do Mineiro do Interior, com duas semifinais do Campeonato Mineiro e campeão do Troféu Inconfidência.”

????? FALA, PROFESSOR ?? O professor Roger está fechado com o Esquadrão pra 2025 e deixou um recado pra torcida! ???????? pic.twitter.com/jDP8poK5do — Athletic Club SAF (@athleticclubmg) December 8, 2024

Treinador do Athletic também fala

Roger Silva, aliás, também se pronunciou sobre sua permanência em São João del-Rei.

“Depois de um 2024 maravilhoso, com muitas vitórias, conquistas e trabalho, quero dizer que fizemos algumas reuniões e tenho uma notícia legal: vocês sabem o carinho que tenho por vocês, pela cidade e pelo que construímos juntos com essa camisa. Para o bem de todos, Roger Silva fica para 2025. Estou muito feliz; 2025 promete. Estou motivado e conto com o apoio de vocês.”

O treinador segue como nome fundamental para o Athletic, que vive o momento mais expressivo de sua história no futebol brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.