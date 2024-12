Felipão dá ‘dica’ a Abel após vice e rasga elogios a Estêvão: ‘Chama atenção’

Abel Ferreira não conseguiu repetir o feito de anos anteriores e terminou a atual temporada com apenas uma taça; a do Paulistão. Ao final do Campeonato Brasileiro, o treinador recebeu críticas de uma parte da torcida por conta do vice no torneio de pontos corridos, além das eliminações precoces na Copa do Brasil e na Libertadores. Para superar este clima pesado, o português recebeu uma ”dica” de outro técnico multicampeão pelo Palmeiras: Felipão.

Em entrevista durante à premiação do Bola de Prata, da ESPN, Luiz Felipe Scolari se mostrou surpreso ao ser pedido para dar uma dica para Abel. Contudo, elogiou bastante o trabalho que o treinador vem fazendo no Palmeiras.

“Eu? Eu dar dica pro Abel? (Risos). Total solidariedade ao Abel. Nos últimos 50 anos não teve ninguém que ganhou tantos títulos como ele no Palmeiras. Não é porque não ganhou no ano que deixa de ser um dos melhores que o Palmeiras já teve. Minha dica é que continue com suas ideias e siga-as, porque ele é um dos melhores treinadores que o Palmeiras já teve”, disse Felipão.

O português conquistou dez títulos desde que chegou ao clube, em 2020, igualando Oswaldo Brandão como maior campeão entre técnicos no Verdão. Contudo, o ano de 2024 foi o primeiro sem uma taça de expressão no Palmeiras.

Felipão também rasga elogios à Estêvão

Além disso, o treinador também se rendeu às atuações de Estêvão. Afinal, a joia palestrina, dono de 13 gols e nove assistências na Série A em seu primeiro ano como profissional, também viveu uma temporada mágica. Ele foi convocado pela primeira vez para Seleção Brasileira e colecionou prêmios nesta reta final de 2024.

Felipão, por sua vez, revelou que conversou com Dorival Júnior, atual técnico da Seleção Brasileira e ouviu que o garoto realmente era ”diferente”.

“Eu tenho conversado com Dorival Júnior, com Rodrigo Caetano sobre amenidades, porque somos amigos de longos anos, e uma das coisas que eles me falam em off é que esse menino chama a atenção do Dorival, de quem trabalha na Seleção, pela forma como ele se comporta como jogador e como pessoa”, falou Felipão, que prosseguiu.

“Só gostaríamos que ele fizesse ou continuasse fazendo aquilo que ele faz pelo Palmeiras lá no Chelsea. Ousadia, drible, velocidade, vontade de jogar. Que ele continue assim. Ele continuando assim, os colegas vão entender que vai ter situações que possam compensar o Estêvão para que ele faça mais pelo clube”, finalizou.

