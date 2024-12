Vitor Reis recebe Troféu Mesa Redonda e é eleito melhor zagueiro da temporada

Em sua temporada de estreia pela equipe profissional do Palmeiras, Vitor Reis, de 18 anos, foi eleito o melhor zagueiro do ano pelo Troféu Mesa Redonda. A tradicional premiação, feita pela TV Gazeta, selecionou os atletas que mais se destacaram ao longo de 2024. Esta foi a 21ª edição da cerimônia.

“Fico muito feliz pela premiação. É resultado de muito trabalho e dedicação. Estou no Palmeiras desde criança, sempre me entregando e dando o meu melhor pelo clube. Gostaria de agradecer a minha família, aos meus colegas de grupo, meus empresários e a todos que fizeram com que esse troféu se tornasse uma realidade”, celebra o zagueiro palmeirense.

De acordo com a Flashscore, plataforma que é líder global em resultados e estatísticas ao vivo, o zagueiro disputou 22 jogos na temporada, balançando as redes em duas oportunidades. Aliás, pelo Campeonato Brasileiro, atuou em 16 partidas como titular, com uma média de 6.9 em 1459 minutos jogados. O atleta teve 12 divididas ganhas, 78 rebatidas, 62 recuperações de bola, 13 interceptações, 9 bloqueios, 707 passes completos e quatro passes decisivos.

“O Vitor é um menino muito especial. Nós sabíamos desde cedo que ele iria brilhar. É talentoso, sempre trabalhou muito e foi extremamente vencedor na base, além de ter uma mentalidade fora de campo que é excepcional. Está construindo uma carreira brilhante, o que nos deixa muito orgulhosos, principalmente por termos participado dessa trajetória”, aponta Claudio Fiorito, CEO da P&P Sport Management Brasil, empresa internacional que administra a carreira do zagueiro e de mais de 100 jogadores nas principais ligas do mundo.

Vitor Reis pelo Palmeiras

Vitor chegou ao Alviverde em 2016, com dez anos de idade. O atleta possui um currículo vencedor nas categorias de base: Brasileiro Sub-17; Copa do Brasil Sub-17; Paulistas Sub-11, Sub-15, Sub-17 e Sub-20, entre outras conquistas. O zagueiro também atuou como capitão da Seleção Brasileira no Mundial Sub-17 de 2023. Além disso, acabou eleito, em outubro daquele ano, um dos 60 jovens jogadores do mundo com maior potencial, de acordo com o jornal britânico The Guardian.

