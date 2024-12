Inter centraliza esforços na contratação em definitivo de Bernabei

Bernabei superou falta de espaço e se tornou titular absoluto da lateral esquerda do Inter com Roger Machado - (crédito: Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Depois do fim do Campeonato Brasileiro, a missão do Inter passa a ser a janela de transferências. Assim, a situação que a diretoria centraliza seus esforços é nas tratativas com o Celtic. A intenção do clube é convencer os escoceses a chegar um acordo pela transferência em definitivo do lateral-esquerdo Bernabei. Entretanto, o valor da opção de compra é considerado alto pelo Colorado. Apesar disso, os gaúchos buscam uma solução que possa não afetar as suas contas.

As partes já tiveram uma primeira sessão de negociações. Deste modo, o Celtic pediu ao Internacional que as conversas fosse retomadas após o fim da Série A. Por sinal, a pedida dos escoceses é de cinco milhões de euros (aproximadamente R$ 32 milhões na cotação atual) para concretizar as tratativas.

A diretoria colorada entende que a quantia está além do que é possível pagar. Até mesmo como uma comparação, a aquisição de Borré foi por 6,2 milhões de euros (pouco mais de R$ 33 milhões na cotação do período). Porém, tratava-se de um atacante, uma posição que tem uma maior valorização.

A propósito, o Celtic não se mostra favorável a fechar um novo empréstimo. Desta forma, o Inter tenta comprar uma porcentagem menor dos direitos econômicos. Mas, para isso, é necessário conseguir o aval dos escoceses.

Mesmo com o desejo de manter o lateral-esquerdo argentino para a próxima temporada, o Inter não vai cometer loucuras financeiras pela sua permanência.

O clube gaúcho conta com o desejo de Bernabei e de seus representantes de continuar no Internacional. Em seguida, novas conversas com os escoceses vão ocorrer e a esperança é de que eles acenem positivamente para evoluir nas tratativas.

Lateral argentino deu a volta por cima no Inter

O argentino ganhou prêmios individuais, sendo eleito o melhor jogador da posição entrando na seleção da CB, além de ter recebido o troféu de principal lateral-esquerdo do prêmio “Bola de Prata” da ESPN. Bernabei já havia deixado claro que a sua intenção é permanecer no Inter. Na cerimônia promovida pela emissora, ele foi novamente questionado, mas não se aprofundou no assunto.

“Não depende de mim. Agora aproveitarei as férias e veremos o que o futuro me espera”, detalhou o jogador.

Bernabei foi uma indicação do técnico Eduardo Coudet e passou a defender o Colorado a partir de março deste ano. Entretanto, o seu compatriota somente o utilizou em apenas uma ocasião. Ele deixou o banco de reservas no empate com o Real Tomayapo pela fase de grupos da Sul-Americana.

Depois da demissão de Coudet, a troca de comando e após Roger Machado assumir, ele ganhou espaço no time. Posteriormente, passou a ter sequência e virou uma peça fundamental. Com isso, encerrou a temporada com 25 jogos, três gols e seis assistências.

Além das negociações por Bernabei, a diretoria mapeia o mercado para oferecer um elenco qualificado para Roger Machado. Os principais alvos para reforços devem ser zagueiros, volante e atacante. Porém, ainda sem evolução em tratativas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.