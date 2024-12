Ex-atacante da Seleção compara Estêvão com Yamal: ‘No par ou ímpar fico com ele’

Faltam poucos meses para Estêvão, principal joia do futebol brasileiro, iniciar seu ‘desfile’ nos gramados europeus. Mas nem precisou vestir as cores do Chelsea para o jovem de 17 anos ter suas habilidades comparadas a de outros talentos do Velho Continente – caso, por exemplo, de Lamine Yamal, do Barcelona. No cara a cara de Márcio Amoroso do Santos já está 1 a 0 para o brasileiro.

Durante a premiação da Bola de Prata 2024, Amoroso, comentarista da ESPN, disse que a Europa carece de jogadores com as características de Estêvão. O ex-atacante chegou a mencionar o drible de Yamal em sua resposta, mas mostrou predileção ao brasileiro.

“Contratado [pelo Chelsea] para fazer diferença pelo que ele representou aqui no Brasil e pelo talento dele. Chegar lá e manter aquele drible, irreverencia… o que ele já sabe, vai dar certo. Não tem jogador na Europa, hoje, com as características do Estêvão. O Yamal pode ter o drible e tal, mas no par ou ímpar, por exemplo, sem dúvidas escolho ele [Estêvão]. Qualidade do futebol brasileiro, né? Diferente”, declarou.

Próximos passos de Estêvão

A primeira temporada completa como atleta profissional do Palmeiras rendeu três troféus individuais à prateleira de Estêvão. O jovem de apenas 17 anos recebeu os prêmios de melhor atacante, revelação do ano e Bola de Ouro da premiação Bola de Prata da ESPN.

O jovem, porém, tem seus dias contados no Brasil e embarca à Inglaterra no segundo semestre de 2025 para defender o Chelsea. O atacante se despedirá do Palmeiras após a disputa do novo formato do Mundial de Clubes da FIFA, entre junho e julho.

Acordado com o Chelsea, vice-líder da Premier League, desde junho de 2024, o brasileiro tem se familiarizado à distância com os novos companheiros. Ele também tem recebido suporte de agentes do clube inglês que o acompanham no Brasil.

“Desde que assinei com o Chelsea disse que ia fazer essa comemoração [do Palmer]. Gosto muito. Trocamos uma ideia, então fico feliz de ter esse contato com ele [Cole Palmer]. Estou aprendendo inglês, é puxado… Ainda não fiz nenhuma visita ao Chelsea, mas, tendo a oportunidade, agora nas férias, vou conhecer a estrutura. Têm agentes aqui no Brasil que também falam comigo”, disse.

