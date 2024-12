Artur Jorge confirma desfalque contra o Pachuca

Um dos destaques do Alvinegro na temporada, o zagueiro lesionou-se na vitória por 3 a 1 sobre o Palmeiras, pela 36° rodada do Campeonato Brasileiro. Bastos sentiu a posterior da coxa após uma disputa com Rony, na tentativa de cortar um cruzamento, nos primeiros minutos da partida. Logo após o lance, o goleiro John fez sinal para o banco de reservas pedindo a substituição.

Dessa forma, o jogador desfalcou a equipe na final da Libertadores, contra o Atlético Mineiro, e nos últimos dois jogos do Brasileirão, contra o Internacional e também contra o São Paulo. Assim, Artur Jorge deve optar por Adryelson e Alexander Barboza na dupla de zaga novamente.

Botafogo e Pachuca vão se enfrentar nesta quarta-feira (11), às 14h (de Brasília), no Estádio 974, em Doha, no Qatar. Para quem avançar, o próximo confronto será pela semifinal da competição, contra o Al Ahly, do Egito. Real Madrid é o finalista e aguarda a definição de quem vai enfrentar na decisão.

