Marlon ganha força para ser reforço da lateral esquerda do Grêmio

O Grêmio deve promover uma reformulação em sua lateral esquerda para a próxima temporada. Isso porque o atual titular, Reinaldo, não deve permanecer para 2025. Então, o Imortal passa a priorizar a contratação de Marlon, que atualmente defende o Cruzeiro.

Marlon é um antigo desejo do Tricolor Gaúcho, que já havia tentado a sua contratação no fim do ano passado. O jogador recuperou a condição de titular absoluto ao fim da temporada com o técnico Fernando Diniz. A propósito, o seu contrato com a Raposa é vigente até dezembro de 2026. Mas há a possibilidade de haver mudanças no elenco dos mineiros, o que pode acarretar a saída do lateral-esquerdo. Caso esse cenário se concretize, o Grêmio teria maiores chances de fechar com o defensor.

A qualificação da lateral esquerda já está no planejamento do Imortal desde o segundo semestre desse ano. Prova disso é que Antônio Brum, ex-vice-presidente de futebol, admitiu que o clube tentou repatriar Alex Telles na janela de transferências do meio do ano. Contudo, sem sucesso, pois o jogador acertou com o Botafogo.

Outro alvo do Tricolor Gaúcho é Wendell, mais um atleta com passagem pelo clube, mas que atualmente defende o Porto. Porém, o Grêmio sofre com a forte concorrência, pois ele desperta também o interesse do Corinthians, do próprio Cruzeiro e até do São Paulo.

Grêmio não conta com unanimidade na lateral esquerda

O atual titular da lateral esquerda do Imortal, Reinaldo é um dos jogadores que o contrato se encerra ao final da atual temporada. Mesmo que a sua vontade seja continuar na equipe gaúcha, ainda não houve procura da diretoria sinalizando abertura de conversas para a extensão do vínculo. Ou seja, a tendência é a de que seja o fim do ciclo do camisa 6 no clube gaúcho.

As outras opções do Grêmio para a posição são Mayk, que chegou ao time nesta temporada. Entretanto, teve poucas oportunidades pela concorrência e pelas seguidas lesões. Portanto, há a possibilidade de ser emprestado. Além dos jovens oriundos da categoria de base, Wesley Costa e Zé Guilherme.

