Santos demonstra interesse e tenta troca com o São Paulo por Luciano

O Santos demonstrou interesse na contratação do atacante Luciano, do São Paulo. O Peixe chegou a oferecer uma proposta com uma quantia em dinheiro, mais um jogador para ter o camisa 10 do Tricolor Paulista. Contudo, a diretoria do Soberano descartou de imediato e não aceitou a proposta.

No negócio, o Santos ofereceu o atacante Lucas Barbosa, que se destacou no Juventude, retornou ao Peixe e pode ser negociado ainda nesta janela. O Santos vê o jogador em alta no mercado e analisa a possibilidade de fazer caixa com o atleta de 23 anos. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista André Hernan.

A negociação fica ainda mais difícil por conta do próprio São Paulo. Afinal, o Tricolor não tem a intenção de vender seu jogador neste momento, que não seja por uma boa quantia. Além disso, o Soberano não deseja também vender o atleta para outro clube do Brasil, já que poderia causar uma imagem ruim com o torcedor.

O camisa 10 do São Paulo está na mira do futebol árabe e vê a chance de fazer um último grande contrato na carreira. Contudo, o atacante também não descarta uma permanência no Morumbis, já que é muito identificado no clube. O Tricolor só vai vender o atleta caso uma oferta extremamente vantajosa chegue.

O ano de Luciano

Luciano tem contrato com o São Paulo até o fim de 2026. Nesta temporada, fez 60 partidas, 18 gols e duas assistências, sendo o artilheiro da equipe no ano.

