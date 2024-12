Goleiro do Peñarol revela o que disse em provocação a Hulk

Aguerre também apontou para patch com as cinco conquistas continentais dos uruguaios - (crédito: Jogada10)

CUma das vitórias mais relevantes em meio a campanha do Peñarol, na última Libertadores, foi o 2 a 0 contra o Atlético-MG, em Montevidéu. Além do marcador, Raválido pela fase de grupos, chamou a atenção a provocação do arqueiro Washington Aguerre, especialmente, para com Hulk.

Em entrevista recente que o arqueiro deu para o programa ‘100% Deporte’, da rádio uruguaia ‘Sport 890’, Aguerre garante que usou a polêmica separação do atacante atleticano de Iran Souza, sua ex-esposa. Logo depois do divórcio, Hulk engatou relacionamento com Camila Ângelo, atual companheira do jogador e sobrinha de Iran.

Washington assegura que sua ação veio em resposta a ações de provocação vindas de Hulk para um companheiro seu, o jovem atacante Ignacio Sosa. Além disso, ele também garante a intenção jamais foi a busca por ofender qualquer familiar, mas sim atrapalhar a concentração do ídolo do Galo.

“A questão não é desrespeitar o adversário. Se o jogador do outro time entra (na pilha), é ele quem perde. Eu faço isso com a intenção de tirá-lo da partida. Tudo começou porque ele queria provocar o Nacho Sosa e eu saí para defendê-lo. Disse a ele que temos cinco Libertadores e eles têm uma. Eu disse a ele que nós temos cinco Libertadores e eles têm uma. No final do jogo, ele foi me procurar e eu o procurei por causa de sua história familiar.”

“O Hulk veio até mim e disse: ‘Você sabe quem eu sou? E eu disse: ‘Não sei, mas certamente sua esposa e sobrinha sabem quem você é’. E ele ficou furioso. Queria me comer vivo”, agregou.

Futuro

Peça importante no elenco de Diego Aguirre, o goleiro de xx anos não tem sua permanência assegurada no clube. Seja pelo fato de seu contrato durar apenas até 31 de dezembro bem como a procura de clubes como Boca Juniors e Colo-Colo. Não por acaso, a diretoria do clube uruguaio já admitia, recentemente, perdê-lo na próxima janela.

Sobre o tema, Aguerre assegura que a prioridade é seguir no Carbonero para 2025 e, somente depois disso, atuar fora do país:

“Estou tranquilo. Estamos analisando a melhor opção com meu agente. Como eu disse, minha prioridade, hoje, é o Peñarol. Ontem, antes de viajar para o Catar, (Rafael Monge, seu empresário) se reuniu com Nacho Ruglio (presidente do Peñarol) e eles concordaram que o clube faria uma oferta para chegar a um acordo. Eu adoraria renovar meu contrato, ficar mais um ano e jogar no exterior.”

