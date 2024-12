Marcelinho Carioca manda recado para Gabigol: ‘Não erra nessa’

Gabigol se despediu do Flamengo com gol no empate com o Vitória - (crédito: Foto: Gilvan de Souza e Marcelo Cortes/CRF)

O ex-jogador Marcelinho Carioca mandou um recado para o atacante Gabigol, de saída do Flamengo. Revelado pelo Rubro-Negro, o ‘pé de anjo’ aconselhou o camisa 99 a repensar sobre a decisão deixar a equipe carioca e citou a chegada do novo presidente como uma possibilidade da retomada do diálogo.

De acordo com o ídolo do Corinthians, ele pode ter problemas nos possíveis clubes interessados em contratá-lo, seja na briga pela titularidade, seja na disputa por título de expressão.

“Você está indo para o Japão (compromisso com patrocinadora), você vai pensar. 24 horas de viagem, 18, 70, não sei. Pensa aí: o Cruzeiro não se classificou (Libertadores), o Corinthians já está armado, o Palmeiras também. Fica no Flamengo. Conversa com o novo presidente, o outro você teve problemas, conversa de boa e aí fica na sua casa. Pensa dentro do avião, porque nós já erramos algumas vezes, algumas decisões. Mas não erra nessa não”, disse Marcelinho, durante o programa ‘Quebrada FC’, que faz parte do Podpah.

Confira o vídeo:

Marcelinho Carioca manda recado para Gabigol e pede para que ele fique no Flamengo “Nós já erramos algumas vezes, em algumas decisões, não erra nessa não.” ???? Reprodução / QuebradaFC pic.twitter.com/skS5Y2iLdl — Planeta do Flamengo ???? (@fla_infos) December 10, 2024

Gabigol encerrou sua passagem pelo Flamengo no último domingo (08). Na ocasião, o atacante marcou um dos gols do Rubro-Negro no empate em 2 a 2 com o Vitória, no Maracanã, pela última rodada do Brasileirão. O jogador ganhou um mosaico especial da torcida, além de homenagens antes e depois da bola rolar.

Em entrevista ao Podpah na segunda-feira (09), Gabigol revelou não ter acordo fechado com um possível próximo clube. Porém, deixaria o Flamengo por “ser um homem de palavra”.

