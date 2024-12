Conheça Luiz Eduardo Baptista, o Bap, novo presidente do Flamengo

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é o novo nome da vez no Flamengo após ser eleito presidente do clube, nesta segunda-feira (9/12), até o fim de 2027. Vencedor do pleito contra Rodrigo Dunshee, candidato da situação, e Maurício Gomes de Mattos, outro nome da oposição, o cartola é figurinha antiga nos bastidores políticos do rubro-negro, com nome envolvido em gestões passadas e até em polêmicas. Conheça mais sobre o empresário de 64, membro da chapa “Raça, Amor e Gestão” e mandatário na Gávea durante o próximo triênio.

Formado em engenharia civil e com mestrado em finanças, Bap faz parte do mundo dos negócios desde a virada do século e tem como principal destaque no currículo os 20 anos em que foi presidente da DirecTV e CEO da Sky.

A vida política na Gávea começou em 2009, quando comprou o título de sócio do clube do coração. Um ano depois, em 2010, ainda como CEO da Sky, trouxe a empresa para ser patrocinadora do basquete flamenguista e intermediou a contratação de Zico como diretor de futebol. O ídolo da torcida tornou-se garoto-propaganda da companhia de TV por assinatura e é, até hoje, apoiador de Bap nos bastidores.

A partir de então, o empresário mergulhou de vez na política rubro-negra e fez parte da “Chapa Azul”, grupo encabeçado por Eduardo Bandeira de Mello e responsável pelo início do processo de reestruturação do Flamengo em 2013. Como vice-presidente de marketing, liderou negociações de patrocínio com Adidas, Caixa Econômica e Peugeot, mas nem tudo foram flores e rompeu com a gestão em 2015, chegando a chamar Bandeira de Mello de “burro com iniciativa”.

Na eleição seguinte, apoiou o grupo de Rodolfo Landim e Wallim Vasconcellos, porém a situação foi reeleita e Bap ficou fora do clube até o fim de 2018. O retorno foi ao lado de Landim como vice-presidente de relações externas e membro do conselho de futebol, o “Conselhinho”. No entanto, a parceria durou apenas até 2021, quando o empresário se desligou do grupo após desavenças com Marcos Braz, braço-direito do presidente.

A relação com o diretor de futebol foi uma das polêmicas de Bap no Flamengo. Desafetos, protagonizaram momentos acalorados em decisões relacionadas à pasta. Uma delas, inclusive, envolveu a volta do lateral-direito Rafinha, em 2021. O jogador disse ser vítima de uma guerra política, na qual Marcos Braz defendia a contratação e o alto comando, do qual Bap fazia parte, era contra. O empresário, por sua vez, afirmou que foi uma questão financeira.

Desde 2021, Bap é presidente do Conselho de Administração do clube e rompeu de vez com Landim quando o escolhido da situação foi Rodrigo Dunshee. Então, montou a oposição com antigos aliados e foi eleito para ser presidente do Flamengo.

Futuro

Eleito com 1.731 votos, correspondente a 53,1% do quórum, Bap tem como promessa de campanha a profissionalização integral do futebol do Flamengo. Ele terá posse em 18 de dezembro, dois dias após a eleição das cadeiras do Conselho Deliberativo, mas inicia o mandato apenas em 1º de janeiro.

O novo presidente assumiu que irá manter Filipe Luís como técnico e trará um diretor de futebol, cujo nome do português José Boto é o mais citado. Além disso, tratou a construção do estádio como um desafio que precisa ser feito sem prejudicar a performance esportiva e sem necessidade do clube virar SAF.