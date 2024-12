Mano Menezes ganha rifa e ajuda time em que começou a carreira

Técnico do Fluminense destinou o valor para as despesas do clube onde começou a carreira - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense )

A semana está sendo boa para Mano Menezes. Após livrar o Fluminense do rebaixamento com a vitória sobre o Palmeiras, no último domingo (08), o treinador foi premiado em uma rifa, e o Guarani de Venâncio Aires, time do interior do Rio Grande do Sul, ficará com a quantia de R$ 10 mil.

Mano entrou em contato com a diretoria do clube, em que é sócio, e manifestou que gostaria que o Guarani utilizasse a quantia nas despesas com seu elenco. O Guara está na terceira divisão do futebol gaúcho e depende de ajuda de empresários locais e ações com a torcida para levantar receitas.

Mano Menezes atuou como jogador quando o clube ainda jogava de forma amadora. Depois, começou sua carreira como treinador por lá, entre 1997 e 1999. O técnico do Flu ainda voltou a comandar o Guara em 2002 e 2003.

