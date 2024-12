Real respira e Liverpool segue 100%; veja resumo do dia da Champions

Os primeiros nove jogos da sexta rodada da primeira fase da Liga dos Campeões serviram de alívio para os gigantes pela Europa, nesta terça-feira (10/12). Cada vez mais próximo do encerramento da etapa inicial da competição do velho continente, o dia terminou com vitórias que dão respiro a Real Madrid e Paris Saint-Germain, goleada do Bayern de Munique e o Liverpool cada vez mais líder, único com 100% de aproveitamento. Confira o resumo.

Principal time com a corda no pescoço e último na zona de classificação, o Real precisava ganhar e contou com a ajuda das estrelas para bater a Atalanta por 2 x 3, fora de casa. Kyllian Mbappé abriu o placar e a dupla Vinícius Jr e Jude Bellingham deixaram o deles para os merengues subirem até a 18ª posição, que dá acesso à repescagem. O PSG, que sequer estava entre os 24 primeiros, cumpriu a tarefa e venceu o RB Salzburg por 0 x 3, na Áustria, subindo para o 24º lugar.

Longe dos dramas, quem está de bem com a vida é o Liverpool. Líder da Liga dos Campeões, com seis vitórias em seis jogos, os Reds levaram a melhor contra o Girona, por 0 x 1, com gol de pênalti de Mo Salah, e abriram cinco pontos de vantagem na dianteira do torneio. Mesmo com o restante dos jogos da sexta rodada, a margem do time inglês para o segundo colocado será de, no mínimo, três pontos.

Quem vem logo atrás é o Bayer Leverkusen e o Aston Villa, que venceram no sufoco. Os alemães tiveram parada dura contra a Inter de Milão e só conseguiram furar a defesa no fim do segundo tempo para a vitória magra de 1 x 0. Já os britânicos tiveram trabalho, mas superaram o Leipzig por 2 x 3 na Alemanha e se aproximaram da classificação.

O outro gol brasileiro da tarde, além do de Vini Jr., foi de Kevin, cria do Palmeiras, mas pouco serviu para o Shakhtar Donetsk, que foi goleado por 1 x 5 para o Bayern de Munique. Nos outros jogos do dia, o Brest se manteve como surpresa e venceu o PSV por 1 x 0 para se estabelecer em quinto na tabela, o Brugge ganhou do Sporting de 2 x 1 e Dínamo Zagreb e Celtic empataram sem gols.

Com os resultados do dia, o Liverpool disparou na liderança, com 18 pontos, enquanto Leverkusen (saldo +7), Aston Villa (+6), Inter (+6) e Brest (+4) vem atrás com 13. O restante da zona de classificação direta tem Barcelona (+13), Dortmund (+10) e Bayern de Munique (+9), todos com 12 pontos.

A rodada termina nesta quarta-feira (11/12), com mais nove jogos e promessas de jogão. A primeira bateria é às 14h45, quando o Atlético de Madrid recebe o Slovan Bratislava e o Lille mede forças com o Sturm. Os holofotes, no entanto, ficam para a segunda janela, às 17h. Em encontro antecipado do Super Mundial de Clubes, a Juventus encara o Manchester City tentando se recuperar da crise, mas o torcedor também pode acompanhar o confronto direto entre Borussia Dortmund e Barcelona.

Agenda de quinta-feira (11/12)

14h45

Atlético de Madrid x Slovan Bratislava

Lille x Sturm

17h

Benfica x Bologna

Milan x Estrela Vermelha

Dortmund x Barcelona

Feyenoord x Sparta Praga

Juventus x Manchester City

Stuttgart x Young Boys

Arsenal x Monaco