COB premia os melhores atletas do ano no Rio no Prêmio Brasil Olímpico

Caio Bonfim pode ser o primeiro brasiliense a vencer o prêmio máximo na festa de gala do Comitê Olímpico do Brasil na categoria masculina - (crédito: Abelardo Mendes Jr/especial para CB/DA Press)

Rio de Janeiro — Em 1º de agosto, Caio Bonfim e Rebeca Andrade protagonizaram uma jogada ensaiada para brindar o Brasil com duas medalhas de prata na Olimpíada de Paris. O talento das pistas de Sobradinho deu ao país a inédita medalha na marcha atlética ao cruzar a linha de chegada em segundo aos pés da Torre Eiffel. Horas depois, a paulista de Guarulhos conquistou a prata no individual geral e encurtou o caminho para se tornar a maior medalhista brasileira no megaevento. Cento e trinta e dois dias depois, a dupla retoma o protagonismo no Prêmio Brasil Olímpico — o Oscar do esporte. A cerimônia de gala, hoje, às 19h, com transmissão do SporTV2 e do Canal Olímpico do Brasil no YouTube, pode honrá-los como os principais atletas do ano.

Caio Bonfim e Rebeca Andrade são os favoritos ao Troféu Rei Pelé, a maior distinção da noite. Pioneiro de conquistas na marcha atlética, o brasiliense tem novamente a possibilidade de abrir um caminho. Realizado desde 1999, o evento jamais coroou um homem de Brasília. O marchador se inspira em Leila Barros. Medalhista de bronze com a Seleção de vôlei em Atlanta-1996 e Sydney-2000, a atual senadora foi eleita a principal competidora do país há 24 anos, ao lado do tenista Gustavo Kuerten, o Guga.

O brasiliense de 33 anos tem a concorrência de outros dois medalhistas em Paris. Prata na categoria C1 1000m e dono de cinco medalhas olímpicas, o baiano Isaquias Queiroz se igualou aos velejadores Torben Grael e Robert Schmidt como homens que mais subiram ao pódio pelo país e promete páreo duro. Bronze nos 68kg do taekwondo, Edival Pontes também se candidata. O vencedor será escolhido por meio de colégio eleitoral formado por especialistas. Embora busque o primeiro Troféu Rei Pelé, Caio Bonfim está acostumado com a premiação. Em 2017, o talento de Sobradinho ganhou na categoria Atleta da Torcida, com voto popular.

Popularidade é o trunfo de Rebeca Andrade. Maior medalhista do Brasil em Jogos Olímpicos com seis — quatro obtidas em Paris —, a ginasta é favorita a conquistar o inédito tetra na premiação principal. Pode ser a última de Rebeca como atleta em atividade. Aos 25 anos, ela não descarta a aposentadoria e tampouco assegura a ida a Los Angeles-2028. O principal motivo é o desgaste físico causado pelas provas do individual geral.

Rebeca Andrade tem as concorrências de Ana Sátila (canoagem slalom) e da campeã olímpica do judô, Beatriz Souza, primeira mulher campeã olímpico individual em estreia. Ontem, Bia foi indicado ao prêmio de melhor judoca do mundo pela Federação Internacional. O judô não emplaca a melhor atleta do país desde a gaúcha Mayra Aguiar, em 2017. Ana Sátila também está nas graças do povo. Em Paris-2024, tornou-se meme e ganhou a simpatia. Apesar de não ter subido ao pódio nas 14 provas, obteve os melhores resultados do Brasil na modalidade: quarta no caiaque e quinta na canoa.

Rebeca Andrade é barbada na eleição feminina: a ginasta tornou-se a maior medalhista do país na história dos Jogos Olímpicos (foto: Abelardo Mendes Jr./CB/D.A Press)

A cerimônia de gala no Rio será conduzida pela atriz e madrinha do Time Brasil, Larissa Manoela, e pelo apresentador Paulo Vieira. Carioca radicado em Brasília, Stephan Barcha foi eleito o melhor do hipismo saltos. Até o início da cerimônia, é possível votar on-line para três categorias populares. Na Atleta da Torcida, concorrem Ana Sátila, Beatriz Souza, Tatiana Weston-Webb (surfe), Alison dos Santos "Piu" (atletismo), Caio Bonfim e Darlan Souza (vôlei).

Também é possível escolher o Atleta Revelação entre Gustavo "Bala Loka" Oliveira, 22 anos, do BMX park freestyle; Maria Fernanda Costa, 22, da natação; e Raicca Ventura, 17, do skate park.

Para o Prêmio Inspire Riachuelo, de atleta mais inspiradora, estão no páreo: Ana Sátila (canoagem slalom), Beatriz Souza (judô), Duda e Ana Patricia (vôlei de praia), Jade Barbosa (ginástica artística), Raquel Kochhann (rugby 7) e Tatiana Weston-Webb (surfe).

Homenagem

Técnico da Seleção feminina de vôlei há 21 anos, José Roberto Guimarães receberá o Troféu Adhemar Ferreira da Silva pelos serviços prestado ao esporte brasileiro. Embora tenha orquestrado a equipe na conquista de cinco medalhas olímpicas — três ouros, uma prata e um bronze —, o técnico não tem nenhuma na galeria pessoal. Afinal, em Olimpíadas, somente atletas são premiados. Para o dono da pranchetas, o maior motivo de orgulho é o legado.



“A cada ciclo, existe uma geração diferente, mas o que eu acredito que a gente tem feito bem é a filosofia não mudar. A ideia do quanto é importante estar entre as melhores do mundo, participar dos Jogos, uma medalha de ouro, quanto é importante representar 220 milhões de brasileiros. É como se fosse uma família em que os pais tentam transferir valores. Esses são os valores da nossa seleção, que a gente tem conservado durante anos”, avaliou o treinador, ao site do COB.

E os indicados são…

Melhor atleta masculino

Caio Bonfim (marcha atlética)

Isaquias Queiroz (canoagem velocidade)

Edival Pontes (taekwondo)



Melhor atleta feminino

Rebeca Andrade (ginástica artística)

Ana Sátila (canoagem slalom)

Beatriz Souza (judô)



Atleta da torcida

Ana Sátila

Beatriz Souza

Tatiana Weston-Webb (surfe)

Alison dos Santos (atletismo)

Caio Bonfim

Darlan Souza (vôlei)

Atleta revelação

Gustavo “Bala Loka” (ciclismo BMX freestyle)

Maria Fernanda Costa (natação)

Raicca Ventura (skate park)

Prêmio Inspire

Ana Sátila

Beatriz Souza

Duda e Ana Patrícia (vôlei de praia)

Jade Barbosa (ginástica artística)

Raquel Kochhann (rugby 7)

Tatiana Weston-Webb

*O repórter viajou a convite do Comitê Olímpico do Brasil (COB)