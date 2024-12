Negociações esfriam, e Atlético não terá o retorno de Rodrigo Caetano

O dirigente Rodrigo Caetano, ao menos por enquanto, não retornará ao Atlético-MG. Ele possui contrato com a CBF e seguirá no comando das seleções brasileiras até o final de 2025. Seu retorno ao clube mineiro foi especulado nos últimos dias.

Rodrigo Caetano, aliás, deixou o Atlético-MG em fevereiro de 2024 para atuar na federação brasileira. Em seu lugar, assumiu o ídolo atleticano, o ex-goleiro Victor Bagy, que, até o momento, realiza um trabalho bastante questionado pelos torcedores mineiros.

Segundo informações do portal ge, havia a possibilidade de Rodrigo retornar como CEO do Atlético, enquanto Victor permaneceria na função que exerce atualmente. No entanto, isso não ocorrerá. O presidente Sérgio Coelho, em conjunto com o departamento de futebol, continuará desempenhando esse papel.

“O que tem de verdade é um carinho que tenho pelo Galo, isso é inegável, sempre deixei isso claro. Mas não há nenhum tipo de negociação, nem poderia haver, pois tenho um compromisso com a CBF, um contrato, e espero cumpri-lo até o final, em 2026. Sabemos que o futebol, seja de clube ou de seleção, é pautado pelos resultados. Mas, no que depender de mim, não [vou sair]”, afirmou Rodrigo Caetano em entrevista recente à imprensa.

