Botafogo tem dívida milionária com Santos pela compra de John

O Botafogo segue celebrando as conquistas da Copa Libertadores e Brasileirão nesta temporada, mas o clube carioca está em dívida com o Santos. Afinal, o Glorioso fez acordo com o Peixe pelo goleiro John e dividiu o valor de US$ 1,5 milhão em três parcelas, porém ainda não pagou a segunda.

Na negociação, ficou definido o depósito de US$ 500 mil (cerca de R$ 3 milhões na cotação atual) por três vezes. Assim, a primeira quantia caiu em janeiro, quando fecharam o negócio. Já a segunda, deveria ter sido depositada no fim de agosto.

O Santos busca resolver a situação com o Botafogo antes de adotar medidas mais severas, como recorrer à Fifa. Isso poderia resultar em uma proibição de transferências para o clube carioca, conhecida como transfer ban. As informações são da Gazeta Esportiva.

O goleiro foi um dos grandes destaques do Glorioso na campanha dos títulos da Libertadores e Campeonato Brasileiro desta temporada. Desde quando estreou na Taça Guanabara, atuou em 50 partidas, com 22 jogos sem sofrer gols.

