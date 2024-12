Internacional sinaliza com possível contratação do zagueiro Luizão

O Internacional encerrou o Brasileirão no último domingo (08) com derrota para o Fortaleza, no Castelão. Com isso, terminou com 65 pontos em 38 rodadas, fechando em quinto lugar. Agora, começa a buscar reforços para preencher as lacunas em seu elenco, sendo uma delas no sistema defensivo. A diretoria fez uma consulta pelo zagueiro Luizão, atualmente no futebol da Inglaterra.

Luizão, revelado pelo São Paulo, deseja retornar ao futebol brasileiro. Ele está no West Ham desde 2022. Sua esposa está grávida, e o jogador busca um retorno ao Brasil para acompanhar a gestação. Além dele, outro nome no radar é Willyam Rocha, do CSKA, da Rússia.

Pelo lado do West Ham, o clube sinalizou que aceitaria liberar o defensor sem custos, mas com opção de compra após um eventual empréstimo. Dessa forma, o Internacional deve gastar inicialmente apenas com salários. A informação é do portal ge.

Em outra oportunidade, o Internacional tentou contratar Luizão, mas contratou Augustín Rogel e Clayton Sampaio. No time inglês, Luizão atua pela equipe sub-21 e não tem espaço no elenco principal. Além dele, Gabriel Mercado também faz parte do elenco, mas se recupera de contusão. No entanto, também se prepara para uma possível saída de Vitão, que está recebendo sondagens do futebol da Espanha e da Inglaterra. O clube entende que, em algum momento, o defensor deixará Porto Alegre.

