Técnico do Bahia, Rogério Ceni diz que Grupo City vai se espelhar no Botafogo

O Bahia vai para o terceiro ano sob gestão do Grupo City. Nesta temporada, o clube teve sua melhor participação na história dos pontos corridos e conquistou uma vaga para disputar a Pré-Libertadores via Campeonato Brasileiro, que teve como campeão outra SAF, o Botafogo. O técnico Rogério Ceni, assim, disse o Alvinegro será espelho para o Tricolor Baiano.

“Sobre outras SAF’s, acho que o scout do Botafogo foi muito assertivo. Mas não duvide que Ferran Soriano (CEO do Grupo City) neste momento está tentando entender o que eles fizeram e o que nós podemos fazer. Conhecendo o Grupo City, tenho certeza que eles estão tentando entender o que deu certo lá para tentar fazer aqui”, disse em entrevista coletiva.

Além disso, Rogério Ceni rasgou elogios ao Grupo City, gestores do Bahia, mas afirmou que precisa de títulos em prazo mais curto do que o projetado.

“Fico feliz de entregar para o torcedor algo até mesmo maior do que o que foi programado no começo do ano. Os caras (Grupo City) estão muito concentrados, planejam o futuro, mesmo que seja um pouco mais lento do que a torcida quer, acredite que caminha, e vai chegar lá. Mas meu tempo é mais curto, eu preciso ser campeão, colocar título na parede. Os últimos meses foram os mais difíceis do meu trabalho. Esse ano acho que falhamos em não vencer o Campeonato Baiano”, falou o treinador.

Bahia de Rogério Ceni na Pré-Libertadores

Com a vaga na Pré-Libertadores, o Bahia ficará de olho no sorteio da fase preliminar, que acontecerá no dia 19 de dezembro. Além dos confrontos, também ocorre o chaveamento das três fases preliminares, em evento na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. O Tricolor, assim como o Corinthians, disputam da segunda etapa em diante em busca da vaga na fase de grupos da competição.

