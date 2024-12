José Boto confirma contato com Bap, presidente do Flamengo, mas desconversa sobre acerto

José Boto confirma conversas com Bap, mas evita citar acerto com Flamengo - (crédito: Foto: Divulgação/Osijek)

O novo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, defende a ideia de ter um diretor técnico na posição do vice-presidente de futebol – cargo ocupado por Marcos Braz na gestão mais recente. Para isso, Bap trabalha com um nome consagrado na Europa: José Boto. As chances de um possível acordo se tonaram ainda mais viáveis após o português, atualmente no Osijek, da Croácia, confirmar conversas com o mandatário do próximo triênio.

José Boto confirmou o interesse e os contatos recentes com Bap, mas desconversou sobre o andamento das negociações. “Tudo pode acontecer”, respondeu o português aos contatos dos jornalistas Julio Miguel Neto e Renan Moura. A mídia portuguesa, bem como setoristas do clube carioca, dão as tratativas como encerradas, e preveem o anúncio oficial na próxima semana.

Se as redes sociais servirem de indícios, então Boto está realmente próximo de um acordo com o Flamengo. Isso porque além ter o perfil oficial do clube, o dirigente ainda segue o técnico Filipe Luís, Zico, setoristas que cobrem o Rubro-Negro e o perfil do presidente Bap em parceria com seu vice Willeman.

Currículo José Boto

O português detém um currículo prestigiado, mas se consagrou como chefe do departamento de scouting do Benfica. Boto permaneceu na equipe portuguesa por 10 anos e, inclusive, trabalhou com Jorge Jesus no período. Ele segue a linha do ex-treinador do Flamengo ao se considerar ”encantado” com o futebol da América do Sul.

José também se consolidou com outros trabalhos no futebol europeu. A passagem pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, recebeu excelente avaliações e esteve à frente de um dos elencos mais vitoriosos das gerações mais recentes do clube. Além disso, trabalhou no PAOK, da Grécia, e atualmente no Osijek, da Croácia. O atual time ocupa o quinto lugar no campeonato nacional.

Triênio do Flamengo

Luiz Eduardo Baptista venceu seus concorrentes à presidência do Flamengo na noite da última segunda-feira (9), na Gávea. Bap levou o pleito com 1.731 votos, enquanto Dunshee, que concorria pela situação, conquistou 1.166. Maurício Gomes de Mattos ficou em terceiro lugar com 366.

A vitória deu a Bap o cargo mais alto no Flamengo pelo próximo triênio. Ou seja, Luiz Eduardo Baptista comandará o Rubro-Negro até o fim de 2027.

