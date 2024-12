Felipe Melo, do Fluminense, viaja para receber homenagem na Turquia

Ainda com o futuro indefinido no Fluminense, Felipe Melo viajou nesta terça-feira para Istambul, na Turquia, onde ganhará uma homenagem. Ídolo do Galatasaray, o defensor participará de uma campanha com outras lendas do clube nesta reta final de 2024.

O jogador, inclusive, tem contrato até o fim de dezembro e o desejo de renovar por mais um temporada para disputar o Super Mundial de Clubes com a camisa tricolor. No entanto, a conversa com a diretoria só acontecerá após o retorno desta viagem.

Além disso, depois da homenagem na Turquia, o zagueiro irá viajar para a Inglaterra, onde irá encontrar o Unai Emery, treinador do Aston Villa, com quem trabalhou nos tempos de Almería.

Desde a chegada do técnico Mano Menezes, Felipe Melo tem sido pouco utilizado. Ele falhou feio no duelo com o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, o que fez o Tricolor deixar pontos preciosos pelo caminho.

Papel de liderança

Para uma possível renovação, conta o papel de liderança no grupo, algo que ficou evidente no vídeo dos bastidores do triunfo sobre o Palmeiras, no Allianz Parque. O jogador, de 41 anos, foi um dos que teceu palavras para impulsionar o elenco em campo pela permanência na elite.

Liderança esta que também foi importante nas conquistas de 2023, sobretudo da Libertadores, troféu que o clube almejava e conseguiu.

