Santos avalia encerrar empréstimo de atacante da Gâmbia

Contratado no segundo semestre de 2024, o atacante gambiano Yusupha Njie, deve ter sua passagem pelo Santos encurtada. O jogador está emprestado ao Peixe pelo Al-Markhiya, do Qatar, até o meio de 2025, mas vem encontrando dificuldades para se entrosar com o elenco alvinegro e sequer entrou em campo ainda.

O grande problema do atacante foi o relacionamento com os outros jogadores do plantel. Yusupha encontrou problemas para criar vínculos com os companheiros e apresentou desempenho abaixo do esperado nos treinos. Apesar de mostrar boas condições físicas, o ritmo baixo foi um dos motivos para Fábio Carille não colocá-lo em campo.

O jogador até chegou a ser relacionado para uma partida, na derrota para a Chapecoense por 3 a 2, fora de casa, pela Série B. Contudo, ele sequer saiu do banco de reservas. Depois, ficou fora das últimas partidas por opção de Carille.

Antes de sua apresentação oficial, Yusupha enfrentou questões burocráticas relacionadas ao visto de trabalho e precisou passar por um período de aprimoramento físico. Nos jogos-treino, ele marcou dois gols, mas isso não foi suficiente para garantir espaço na equipe. A diretoria do Peixe trabalha para encontrar uma solução para o futuro do jogador. Contudo, a devolução ao Al-Markhiya, do Qatar, está sendo vista como a alternativa mais viável, considerando as dificuldades de adaptação e o desempenho apresentado no clube.

Apesar de ainda não ter um treinador, o Santos já começou a planejar a próxima temporada e vem definindo a saída de alguns atletas. Além de Yusupha Nije, Alison, Billy Arce e Alex Nascimento são outros nomes que vão deixar a Vila Belmiro no ano que vem.

