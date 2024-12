Presidente do Vélez confia em permanência de Quinteros e preocupa Santos

Colo-Colo's Argentine head coach Gustavo Quinteros gestures during the Copa Libertadores group stage first leg football match between Deportivo Pereira and Colo Colo, at the Hern..n Ram..rez Villegas stadium in Pereira, Colombia, on April 5, 2023. (Photo by JOAQUIN SARMIENTO / AFP) (Photo by JOAQUIN SARMIENTO/AFP via Getty Images) - (crédito: AFP via Getty Images)

O Santos segue atrás de um novo treinador para 2025 e já tem um novo alvo. Afinal, o técnico Gustavo Quinteros, do Vélez Sarsfield se tornou o plano A do Peixe para assumir o comando técnico. Contudo, apesar das conversas já existirem e estarem avançada, o presidente do time argentino acredita na permanência do comandante.

Em entrevista à rádio Dsports, Fabián Berlanga, presidente do Vélez, disse que está muito próximo de acertar uma renovação de contrato com Quinteros. Além disso, reforçou o desejo de permanecer com o treinador.

“O aspecto contratual está praticamente definido e agora estamos falando do projeto esportivo, que é o que mais interessa ao Gustavo. Estamos muito perto de ele ficar, precisamos sentar e olhar o projeto. Se acertarmos a venda que podemos fazer e as incorporações que podemos realizar, acho que não terá problema”, disse Berlanga, que prosseguiu.

“Estamos trabalhando com mais alguns gestores na engenharia que podemos fazer para obter mais renda e fazer alguns acréscimos específicos. Hoje conversamos com o Gustavo e seu representante, ele quer muito ficar e nós queremos muito que ele fique”, concluiu.

Santos já negocia com Gustavo Quinteros

O primeiro contato entre Gustavo Quinteros e Peixe foi feito há algumas semanas. O Santos apresentou o projeto esportivo, prometeu um time competitivo e deu garantias de estabilidade. A expectativa é que a situação se conclua até a próxima semana.

No momento, Quinteros está concentrado nos últimos jogos do Vélez na temporada. Afinal, o clube pode conquistar dois títulos nesta semana. Nesta quarta-feira(11), El Fortín decide a Copa da Argentina, em jogo único, contra o Central Córdoba. Já no domingo (15), o clube de Buenos Aires precisa apenas de uma vitória para conquistar o Campeonato Argentino, que lidera com 48 pontos.

O treinador tem 59 anos e está no Vélez desde o começo do ano. Antes disso, passou por clubes como Colo-Colo, Tijuana, Universidad Católica, Al Nassr, Emelec e Bolívar. Além disso, comandou as seleções equatoriana e boliviana.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.