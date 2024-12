Musa do Botafogo revela motivo inusitado de rompimento com Adriano Imperador

Wanessa Angell, musa do Botafogo, terminou com Adriano Imperador por motivo curioso - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

A rivalidade no futebol pode resultar em rompimentos de relações pessoais, que vão desde amizades a envolvimentos amorosos. Caso, por exemplo, do relacionamento entre Wanessa Angell (musa do Botafogo) e Adriano Imperador (ídolo do Flamengo). A Miss Fitness Mundo pôs um fim no namoro com o jogador pois, segundo ela, o rubro-negro tentou fazer com que ela virasse a ‘casaca’.

“Nunca tinha falado isso, mas a real é que não continuei com o Adriano porque éramos de times diferentes. Ele queria que eu virasse a ‘casaca’. Ele me pediu para ser flamenguista, isso na época ficou como uma condição. Terminei com ele e continuei com meu Botafogo (risos)”, recordou.

Ela ainda comentou a seriedade do tópico. “Parece piada, mas tinha essa rivalidade, e o amor acabou ali. Jamais alguém faria minha cabeça. Uma proposta descabida”, contou.

Paixão pelo Botafogo

Wanessa herdou o amor pelo Glorioso de seu avô, que morreu ouvindo jogos do Alvinegro no rádio. A musa descreve a ligação com o clube como algo que existe ”desde que se entende por gente”.

“Memórias muito fortes. Minha ligação com o time existe desde que me conheço por gente. Honrei meu avô desde então. A paixão dele passou para mim. E depois de um jejum chegam os títulos para comemorar e reviver tudo isso”, disse.

A modelo desbancou 150 concorrentes para sagrar-se campeã do concurso de beleza Musa do Brasileirão. “Diferente de outras que se autointitulam, tenho uma faixa, um título e um prêmio também. Musa de verdade, apaixonada pelo time, não quero só cinco minutos de fama”.

Carreira

Angell se especializou na área de nutrição e trabalha focada em emagrecimento na atualidade. Wanessa dedicou sua carreira ao esporte e ao empoderamento feminino. Além disso, a musa também atua como professora e inclusive divide parte da rotina nas redes sociais.

“Meus planos agora estão na nutrição, dando dicas e suporte para quem busca o shape dos sonhos. Mas o Botafogo sempre vai comigo, é paixão”, completou.

