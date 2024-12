Botafogo escalado com mistão para encarar o Pachuca. Confira o time!

Escalação do Botafogo para sua estreia no Intercontinental - (crédito: Foto: Divulgação/Botafogo)

O Botafogo está escalado para encarar o Pachuca nesta quarta-feira (11/12), às 14h, no Stadium 974, em Doha, no Qatar, valendo uma vaga na semifinal do Intercontinental de clubes. O vencedor encara o Al-Ahly, do Egito, por uma vaga na grande final da competição.

Por conta do desgaste e da quantidade de jogos decisivos disputados na última semana, o técnico Artur Jorge decidiu colocar um time misto para o duelo contra os mexicanos. Nomes como Alex Telles, Marlon Freitas, Savarino e Almada começam o jogo no banco de reservas.

O Botafogo vai a campo com: John; Mateo Ponte, Adryelson, Barboza e Cuiabano; Gregore e Allan; Luiz Henrique, Eduardo e Matheus Martins; Igor Jesus.

Já o Pachuca terá força máxima. Isso inclui o venezuelano Rondón. O centroavante é o artilheiro da equipe e principal esperança dos mexicanos na partida.

O Pachuca entra em campo com: Carlos Moreno; Luis Rodríguez, Barreto, Micolta e Bryan González; Pedraza, Montiel, Arturo González e Idrissi; Bautista e Rondón.

