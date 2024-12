Acertado com Flamengo, José Boto já tem data para deixar a Croácia

Mesmo sem anúncio oficial, José Boto já está garantido como novo diretor de futebol do Flamengo a partir de 2025. O português, aliás, vai deixar o NK Osijek, da Croácia, em 21 de dezembro, um dia depois do jogo da sua equipe contra o NK Istra 1961, em casa, pela liga nacional. A viagem para o Brasil, no entanto, acontece somente na última semana de 2024. A informação é do “Uol”.

José Boto acertou sua saída para o Flamengo após rescisão amigável com os croatas. Com larga experiência na Europa, Boto foi escolhido pelo recém-eleito presidente rubro-negro Luiz Eduardo Baptista, o Bap, para liderar o departamento de futebol no triênio 2025-2027. O anúncio do novo dirigente deve acontecer em breve.

Currículo de José Boto

O português detém um currículo prestigiado, mas se consagrou como chefe do departamento de scouting do Benfica. Boto permaneceu na equipe portuguesa por 10 anos e, inclusive, trabalhou com Jorge Jesus no período. Ele segue a linha do ex-treinador do Flamengo ao se considerar ”encantado” com o futebol da América do Sul.

José também se consolidou com outros trabalhos no futebol europeu. A passagem pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, recebeu excelente avaliações e esteve à frente de um dos elencos mais vitoriosos das gerações mais recentes do clube. Além disso, trabalhou no PAOK, da Grécia, e atualmente no Osijek, da Croácia. O atual time ocupa o quinto lugar no campeonato nacional.

