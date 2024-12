São Paulo anuncia renovação com Henrique Carmo

O São Paulo anunciou nesta quarta-feira (11/12) a renovação com o garoto Henrique Carmo. O jogador tinha vínculo só até o fim de 2025 e vinha recebendo atenção especial da diretoria por um novo acordo. Agora, seu contrato vai té 31 de dezembro de 2028.

“Primeiramente, agradeço a Deus e ao São Paulo por confiar e acreditar no meu trabalho, é uma honra e um privilégio poder vestir essa camisa, estou muito feliz e motivado para 2025. Esta temporada integrando o elenco profissional foi de muito aprendizado e amadurecimento para mim. Pude fazer a minha estreia pelo São Paulo, em um dia que vou guardar para sempre no coração, hoje me sinto mais bem preparado para continuar me dedicando e sonhando ainda mais alto”, disse Henrique Carmo.

O jogador fez parte do elenco profissional nesta temporada, mas disputou apenas uma partida. Ele está inscrito na disputa da Copinha em 2025, mas depois deve voltar a integrar o plantel principal do São Paulo. Contudo, Henrique também pode mudar de clube em 2025.

Isso porque o São Paulo recebeu uma oferta de empréstimo de 18 meses do PSV, da Holanda, pelo atacante. O Tricolor Paulista deseja fixar o valor da venda R$ 51,3 milhões por 70% dos direitos econômicos. Dono de 90%, o clube manteria 20% de olho em negociações futuras.

Recentemente, o São Paulo recusou uma proposta do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, pelo jogador. Com bom destaque na base, principalmente na categoria sub-17, ele está na mira de outros clubes da Europa. Aliás, Henrique Carmo é considerado uma das grandes joias que surgiu nos últimos anos na base do clube.

