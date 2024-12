Bap inicia transição no Flamengo e manda recado a fornecedores

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é o novo presidente do Flamengo a partir de 1° janeiro de maneira definitiva. No entanto, a transição dos mandatos precisam ser realizadas como qualquer outro clube. O processo ainda é lento, porém já saiu do ponto zero. O novo mandatário, Rodolfo Landim e Marcos Braz já tiveram conversas para passagem de “bastão”.

O novo presidente, aliás, já notificou os fornecedores do Flamengo, para que não haja novos contratos fechados, nem renovações aconteçam no apagar das luzes da administração de Rodolfo Landim. Bap quer evitar que novos gastos surjam no “apagar das luzes”. Ele espera que Landim e seus pares ajudem nesse processo de transição entre os dois presidentes.

“Estamos aguardando o início do processo de transição. Por isso, recomendamos fortemente aos fornecedores atuais ou potenciais novos fornecedores do clube que evitem a assinatura de novos contratos ou a realização de alterações/renovações contratuais até o início da nova gestão em 01 de janeiro de 2025. É importante destacar que contratos celebrados nesse intervalo poderão ser revistos e, caso sejam considerados prejudiciais aos interesses do clube, serão invalidados”, escreveu a nova gestão em comunicado.

Braz e Bap juntos

Na última terça-feira, Braz e Bap tiveram um almoço em tom cordial. Os dois falaram justamente sobre essa passagem de bastão entre as duas gestões. O ex-vereador, a princípio, estará à disposição até 31 de dezembro. Ele admitiu a possibilidade de ficar mais um mês no conselho de futebol para terminar a passagem de bastão.

De acordo com “O Globo”, um dos tópicos da conversa de Bap com o atual vice de futebol do clube, Marcos Braz, em almoço nesta terça-feira na Barra da Tijuca foi o freio de gastos. Apesar de alvos no mercado, a cautela foi pregada. As contratações sóvem acontecem após 1° de janeiro. O novo mandatário, aliás, já acertou com José Boto para ser o novo diretor de futebol do clube.

