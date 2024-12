Corinthians espera contar com lateral em 2025 após quase um ano fora

O Corinthians pode ganhar um ”reforço caseiro” para a próxima temporada. Isso porque existe a expectativa que o lateral-esquerdo Diego Palacios, que passou praticamente todo este ano no departamento médico, volte a jogar e seja mais uma opção para o técnico Ramón Díaz.

Palacios chegou ao Parque São Jorge no início de 2024. Contudo, ele fez apenas uma partida com a camisa corintiana. No dia 27 de janeiro, contra o São Bernardo, pelo Paulistão, o jogador sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo e não voltou mais a jogar. O lateral passou por um tratamento conservador para se recuperar da lesão.

Contudo, em junho, ele precisou fazer uma artroscopia para correção de um problema crônico de cartilagem que foi agravado após um trauma sofrido durante um treinamento. Assim, ele perdeu basicamente toda a temporada com o Corinthians.

“Ele termina o ano com o grupo, fazendo as atividades normais. Queremos ouvir o atleta, eu não sou médico, mas ele está entregue (à comissão técnica). Vamos esperar janeiro para que ele possa ter uma sequência com a gente”, disse Fabinho Soldado, diretor de futebol do Corinthians.

Na ausência de Palacios, a lateral esquerda do Corinthians teve Hugo como titular na maior parte da temporada. Já na reta final, Matheus Bidu cresceu de produção e assumiu a titularidade. O equatoriano tem 25 anos e contrato com o Timão até 2027. Agora, ele espera que o próximo ano seja, enfim, o que ele vai conseguir defender e atuar pelo Alvinegro.

