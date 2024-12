Astro da NBA faz postagens com a camisa de Neymar e do Santos

O ala Jimmy Butler, do Miami Heat, mostrou mais uma vez que é fã do futebol brasileiro. O astro da NBA publicou fotos com uma camisa da Seleção Brasileira personalizada com o nome de Neymar. Além disso, ele também utilizou um uniforme do Santos com seu nome e o número 11.

Na última terça-feira (10), o atleta usou a camisa da Seleção Brasileira com o nome de Neymar durante momentos de descontração enquanto participa de partidas de dominó. O ala, inclusive, marcou o camisa 10 do Al Hilal na publicação. O curioso é que Butler usou uma fita adesiva na logo da Nike, concorrente de sua patrocinadora.

Mais cedo, Butler esteve em sua cafetaria, a BigFace, empresa criada informalmente em 2020, durante a pandemia da Covid-19, para vender café a outros jogadores na bolha da NBA. No local, o ala utilizou uma camisa do Santos com o número 11 às costas. O modelo também estava personalizado com o nome do atleta do Miami Heat.

Esta não é a primeira vez que Butler interage com Neymar. Os dois já estiveram algumas vezes juntos e demonstram manter uma amizade. O americano também possui uma boa relação com Vini Jr. Outra demonstração de carinho pelo futebol brasileiro ocorreu no ano passado, quando o ala esteve no Brasil. Ele visitou o CT do Flamengo e tirou fotos com Gabigol.

