Ex-presidente e vice de organizada do Palmeiras se entregam à polícia em SP

O ex-presidente da Mancha Verde, organizada do Palmeiras, Jorge Luiz Sampaio, e vice Felipe Mattos se entregaram à polícia no início da tarde desta quarta-feira (11). A informação foi do advogado de Jorge, que estava com eles no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

Jorge está foragido desde o começo de novembro. Ele é suspeito de participação na emboscada da Mancha contra membros da Máfia Azul, torcida do Cruzeiro, no último dia 27 de outubro. No confronto, um torcedor cruzeirense morreu e outras 17 pessoas ficaram feridas.

Na declaração divulgada pela defesa, o agora ex-presidente da organizada palmeirense afirma estar “absolutamente à disposição do Poder Judiciário e informa que se entregará voluntariamente às autoridades. De acordo com seus advogados, ele deve comparecer à delegacia até o próximo domingo (15).

“Desde que tomou conhecimento das acusações, Jorge e sua família demonstraram consternação e buscam compreender as alegações feitas contra si. Afirma acreditar no Poder Judiciário e em sua capacidade de garantir sua integridade física, segurança e direitos fundamentais, conforme é dever do Estado. Reitera ainda que as suspeita pela Polícia Civil não correspondem à realidade e que exercerá sua defesa com determinação e confiança de que tudo será esclarecido”, completa a nota.

Com isso, chega a 15 o número de torcedores palmeirenses presos nas investigações do caso — as prisões são temporárias e podem durar até 30 dias.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.