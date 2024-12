Botafogo tem interesse em Léo Linck, goleiro do Athletico

Assim, o Botafogo fez o primeiro contato para saber informações sobre o jogador, que tem contrato com o Furacão até dezembro de 2026. O clube paranaense, por sua vez, tem interesse de negociar o goleiro em definitivo.

Léo Linck foi titular do Athletico em parte da temporada, principalmente depois da saída do Bento. No total, foram 26 jogos, até perder espaço para Mycael, no fim de agosto. O goleiro, portanto, é revelado pelo clube paranaense e estreou no profissional em 2022. Ele já esteve na mira de clubes fora do Brasil, como Parma, da Itália, e também do Olympiacos, da Grécia.

Rebaixado para a Série B, o Furacão deve passar por uma reformulação no elenco. Por outro lado, o Botafogo, campeão da Libertadores e Campeonato Brasileiro, deve buscar reforços para o elenco, tendo em vista que alguns jogadores podem deixar o clube carioca na próxima janela de transferências.



Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.