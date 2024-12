Pachuca surpreende e elimina Botafogo da Copa Intercontinental

Água no chope da torcida botafoguense. Depois de semanas douradas com o título da Libertadores e do Brasileirão, o Botafogo perdeu para o Pachuca por 0 x 3, nesta quarta-feira (11/12), e foi eliminado nas quartas de final da Copa Intercontinental. Inaugurando o novo formato do campeonato, o alvinegro é o primeiro brasileiro a terminar abaixo do 4º lugar e se despediu de forma antecipada do sonho do mundial.

Na maratona de jogos importantes e viagens longas, o Glorioso começou a partida com uma equipe alternativa e não conseguiu se impor durante o jogo. Tudo desandou no segundo tempo, já com os jogadores mais desgastados. O marroquino Idrissa abriu o placar com um golaço, e depois a dupla Deossa e Rondón fizeram mais um cada para carimbar a vitória mexicana.

“Não vou procurar arranjar desculpa nenhuma pelo que não conseguimos fazer hoje. O Pachuca foi melhor do que nós, foi mais eficaz e mais capaz, então não tenho nada a dizer em relação ao contexto. O resultado não foi o que nós queríamos, mas nada apaga o que fizemos de bom na temporada. Hoje não foi um jogo bom da nossa parte”, disse o técnico Artur Jorge ao SporTV.

A eliminação encerra um 2024 de ouro do Botafogo. O clube de General Severiano fecha o ano com 43 vitórias e apenas 13 derrotas em 75 partidas, além do título inédito da Copa Libertadores e o tricampeonato brasileiro. Do outro lado, o Pachuca pega o Al Ahly, do Egito, no sábado (14/12), às 14h. O vencedor encara o Real Madrid na decisão, marcada para a próxima quarta (18/12), às 14h, em Lusail, palco da final da Copa do Mundo de 2022.

O jogo

Em uma sequência pesada de jogos decisivos, o técnico Artur Jorge optou por escalar um time misto para ter mais fôlego, estratégia que deu certo em um primeiro tempo muito físico e de poucas emoções. O alvinegro tinha mais refino técnico, enquanto os mexicanos pareciam ter mais perna para a correria, mas nenhum dos lados conseguiu ameaçar na etapa inicial.

No entanto, o que faltou de chances antes, não demorou para aparecer no segundo tempo. Logo aos 4 minutos, Idrissi fez fila pela esquerda, tabelou com Bryan González, deixou os dois zagueiros no chão e tocou no canto para fazer 1 x 0 para o Pachuca. Atrás no placar, o Botafogo colocou em campo a artilharia pesada, com a entrada de Thiago Almada, Savarino, Marlon Freitas e Júnior Santos, e aumentou a pressão no campo de ataque.

Ainda assim, quem teve a melhor oportunidade foi novamente o time do México. Após erro de Almada na saída de bola, Pedraza aproveitou a defesa aberta do Glorioso e serviu Deossa, que contou com falha de John para ampliar a vantagem. A equipe brasileira seguiu em cima buscando a recuperação, até Rondón completar um contra-ataque mortal e fazer o terceiro, encerrando qualquer chance de reação.