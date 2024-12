Eminem imita comemoração de astro do futebol e movimenta a web

O notável rapper norte-americano Eminem movimentou a internet ao decidir imitar a emblemática comemoração de Cristiano Ronaldo. O artista decidiu homenagear o atacante português do Al-Nassr em uma apresentação em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, em um show que antecedeu o Grande Prêmio de Fórmula 1.

“Wow! O impacto do Cristiano Ronaldo está no mundo inteiro mesmo”, comentou um internauta.

“O maior reconhecendo o maior”, frisou outro.

Recentemente, Cristiano Ronaldo está mais ativo nas redes sociais. Duas semanas atrás, ele recebeu os parabéns do empresário Elon Musk, dono do X (o antigo do Twitter), após a sua atuação de destaque na Liga dos Campeões da Ásia. Posteriormente, CR7 agradeceu pelo reconhecimento.

O Al-Nassr anunciou Cristiano Ronaldo, com ganhos previstos de quase 200 milhões de euros (R$ 1,09 bilhõs) por ano, em dezembro de 2022. Na atual temporada, Cristiano Ronaldo conta com 16 gols marcados e três assistências em 19 jogos. No clube, conquistou feitos históricos na carreira e emblemáticos para o futebol – como o gol 900, por exemplo. Até aqui em sua passagem pelo clube saudita são 89 partidas, 80 gols marcados e 18 assistências. Em sua carreira, ele alcançou os 916 gols.

Cristiano Ronaldo se aventura na internet

Atualmente, o principal objetivo na carreira de CR7 é alcançar o milésimo gol e seu planejamento é ter todos eles registrados em seu canal no YouTube. O craque anunciou este novo projeto no fim de agosto. O atacante, aliás, tem o objetivo de dividir um pouco da vida com os fãs e mostrar um outro lado do jogador que todos conhecem. Batizado de “UR Cristiano”, trocadilho que em português seria “você é Cristiano”, o projeto bateu o recorde do Youtube, como o mais rápido a bater um milhão de inscrições.

Simplesmente Eminem metendo a comemoração de Cristiano Ronaldo. ???? ???? x ???? pic.twitter.com/KJcOw4gyHB — CR7 Brasil (@CR7Brasil) December 9, 2024

Ele alcançou a marca do milhão pouco tempo depois do lançamento, exatamente cinco horas e meia mais rápido do que o antigo dono do recorde. A vida pessoal de Ronaldo, aliás, também faz parte do canal. Alguns dos registros compartilhados são ao lado de Georgina Rodríguez, modelo e empresária com quem o craque tem gêmeos. Os dois revelam segredos do casamento e prometem mostrar ao público o lado mais verdadeiro do casal.

