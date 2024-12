Presidente de federação detona Mirassol na Série A: ‘Quem vai assistir?’

Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana de Futebol, fez duras críticas à presença do Mirassol na Série A do Campeonato Brasileiro em 2025. O cartola questionou como será o investimento e quem irá acompanhar aos jogos do clube do interior de São Paulo.

“Veja aí, o Mirassol, Série A… Não tenho nada contra o Mirassol, conheço a cidade, mas o que é que danado o Mirassol vai fazer em Série A de Campeonato Brasileiro? Quem é que vai investir? Quem é que vai assistir Mirassol jogando Série A? Mirassol não é clube de Série A”, iniciou Evandro Carvalho.

“Clube de Série A é Flamengo, Corinthians, não sei o quê, não sei o quê, e no segundo escalão, Paysandu, Remo, Santa Cruz, Sport… Eu não tenho nada contra clube de empresário, não, mas deveria ter regra (a favor de clubes com tradição), como tivemos outrora, na época de Ricardo Teixeira”, disparou.

O Mirassol, afinal, foi o vice-campeão da Série B de 2024 e conquistou seu primeiro acesso à elite do Brasileirão. A equipe paulista subiu ao lado de Santos, Ceará e Sport. O time do interior de São Paulo chega à elite com projeto de sucesso. O clube investiu pesado em um CT moderno e vem colhendo os frutos.

