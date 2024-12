CPB coroa melhores atletas e destaques do ano no 13º Prêmio Paralímpicos

Os destaques do Brasil no mundo dos esportes paralímpicos serão homenageados nesta quinta-feira (12/12), em São Paulo, para a 13ª Prêmio Paralímpicos. A edição deste ano será diferente das anteriores, acontecendo em apenas uma noite e com transmissão ao vivo do SporTV 2. A cerimônia irá celebrar os melhores do paradesporto nacional na temporada de 2024, marcada pela melhor campanha do Brasil na história dos Jogos Paralímpicos, com 89 pódios e um lugar no top-5 do quadro de medalhas pela primeira vez.

Serão entregues 35 troféus no total, dos quais 24 são para o melhor atleta em cada modalidade, desde as individuais, como atletismo e natação, até as coletivas, como vôlei sentado e golbol. O recordista de coroações por desempenho esportivo é o esgrimista Jovane Guissone, com 12 títulos e único vencedor da esgrima na história do evento. Além dele, o ex-nadador Daniel Dias recebeu a honraria em 13 oportunidades, mas duas delas por feitos alcançados longe das piscinas, como em 2021, quando recebeu um prêmio especial em razão da aposentadoria como atleta.

As outras 11 categorias irão celebrar os destaques gerais do esporte paralímpico, como os de melhor atleta masculino e feminino, e por contribuições ao desenvolvimento do paradesporto. No ano passado, o nadador Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, e a mesatenista Bruna Alexandre ficaram com a maior honraria entre os homens e as mulheres, respectivamente. Os nomeados de 2024 são mantidos em sigilo.

Um dos holofotes vai para o Atleta da Galera, única categoria com participação do voto popular. A torcida pode votar no site oficial do prêmio e escolher entre cinco atletas. As opções são Gabriel Araújo (natação), Jerusa Geber (atletismo), Emerson Ernesto (golbol), Raissa Machado (lançamento de dardo) e Giovanna Boscolo (lançamento de club), todos medalhistas nos Jogos de Paris-2024.

Conheça os prêmios:

Aldo Miccolis – nomeado em homenagem a um dos pioneiros do esporte adaptado no Brasil, é a categoria para pessoas ou instituições que contribuíram para o desenvolvimento do esporte paralímpico.

Personalidade Paralímpica – para pessoas que contribuíram com o Movimento Paralímpico na temporada.

Prêmio Caixa – ao clube ou confederação que se destacou na temporada.

Prêmio Braskem – para a pessoa que motiva a transformação positiva, dentro e fora das competições.

Memória Paralímpica – homenagem a personalidades que marcaram a história do Movimento Paralímpico.

Melhor Técnico Individual – destaque nas modalidades individuais.

Melhor Técnico Coletivo – destaque nas modalidades coletivas.

Atleta Revelação – destaque que ainda está no início da carreira.

Melhor Atleta Masculino – destaque masculino nas competições.

Melhor Atleta Feminino – destaque feminino nas competições.

Atleta da Galera – eleito por votação popular