‘Com autoridade’: Imprensa mexicana repercute classificação do Pachuca em cima do Botafogo

A derrota do Botafogo para o Pachuca no Derby das Américas, na tarde desta quarta-feira (11), gerou muita repercussão no território mexicano. Ao contrário da véspera da partida, em que pouco se falava sobre o duelo no país, os portais deram destaque ao feito dos Tuzos.

O portal TUDN, um dos principais veículos esportivos mexicanos, colocou na manchete que o Pachuca goleou o Botafogo com autoridade. Além disso, o texto fala que os Tuzos fizeram os botafoguenses sambar no Qatar. A crônica também ressalta que o Fogão havia jogado no último domingo (08) e que possuía mais ritmo de jogo que o Pachuca, que não entrava em campo há mais de um mês.

Outro veículo que exaltou a autoridade do Pachuca na partida foi o Record. No seu relato, o portal afirmou que os Tuzos humilharam o Botafogo e deram um golpe no multicampeão. Além disso, nas suas redes sociais, postaram uma piada, afirmando que a Liga MX é o pai da Libertadores.

Se dice y no pasa nada… ???????? pic.twitter.com/s6BDXqJCPx — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) December 11, 2024

O Pachuca volta a campo na tarde do próximo sábado (14), quando encara o Al-Ahly, pela semifinal da Copa Intercontinental, no Estádio 974.

